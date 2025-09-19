Ilegales cancela su gira y su concierto en Valladolid: su cantante Jorge Martínez padece cáncer

El grupo de rock asturiano Ilegales ha cancelado toda su gira de manera indefinida después de que su vocalista y líder, Jorge Martínez, anunciara que padece cáncer.

Entre los conciertos suspendidos está el previsto en Valladolid, dentro de la 30.ª edición de Valladolidindie, El Festival Más Largo del Mundo, que iba a celebrarse el 14 de noviembre en la sala LAVA.

La noticia se conoció este viernes a través de un comunicado de la oficina de representación de la banda, Art Music Agency. En él, se explica que la decisión responde a la necesidad de que Martínez centre todas sus energías en recuperarse.

“La decisión, tan difícil como inevitable, responde únicamente a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías a recuperarse”, señala el texto.

El grupo ha agradecido el apoyo de su público durante más de cuatro décadas y pidió disculpas a los seguidores que ya tenían entradas para los próximos conciertos.

“Hoy más que nunca es momento de poner la salud por delante de todo”, remarcaron.

Desde la organización de Valladolidindie también enviaron un mensaje de cariño: “Deseamos una pronta recuperación de nuestro querido amigo Jorge y que pronto podamos divertirnos con él y su banda en Valladolid”.

Las entradas adquiridas para el concierto en Valladolid serán devueltas automáticamente a través de la ticketeadora.