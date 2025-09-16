VÍDEO | La iglesia de La Antigua de Valladolid estrena nueva campana de San Roque tras deteriorarse la de 1914

Colocación de la nueva campana de San Roque en la iglesia de Santa María de La Antigua de Valladolid, este martes

La iglesia de Santa María de La Antigua de Valladolid estrena nueva campana de San Roque al deteriorarse la anterior de 1914 debido a su uso. Este mediodía se ha instalado en uno de los arcos de la torre de este templo, situado en pleno centro de la ciudad.

Fue el propio párroco, Paulino González, quien detectó que su sonido se había alterado. Posteriormente, y tras comprobarse que presentaba una pequeña rotura en una de las zonas donde golpea el badajo para hacerla sonar, se procedió a la retirada de la campana como medida preventiva.

Al tratarse de una campana de más de 100 años de antigüedad y, por lo tanto, de un documento histórico y artístico enclavado en un templo que es Bien de Interés Cultural (BIC), existían dos posibilidades: refundir la vieja campana -previa autorización de la autoridad competente- o sustituirla por una nueva que permitiera cumplir la misma función y conservar, a su vez, este bien patrimonial.

Se optó por esta última, tras obtener también la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio.

Una campana afinada

Completados los trabajos de fundición, que se han desarrollado en los talleres de Campanas Quintana, que cuentan con más de 300 años de experiencia en el sector, este martes los operarios han procedido a la instalación de la nueva campana en la torre de La Antigua.

De 82,5 centímetros de diámetro y 344 kilogramos de peso, su sonido es lo más destacable. “Porque está perfectamente afinada”, según explica Ignacio Quintana, fundidor, “lo que la diferencia”, añade, “de las antiguas, que no tienen una nota exacta, sino variaciones en los perfiles”. Esta nueva campana está afinada, concretamente, en La sostenido.

Con este trabajo de afinación han querido que esta nueva campana de San Roque sea un “referente” entre el resto de campanas que repican o doblan, según corresponda, en el centro de la ciudad de Valladolid.

El material con el que se ha confeccionado es el conocido como “bronce campana”, que está “compuesto en un 80 por ciento de cobre y en un 20 por ciento de estaño”, concluye Quintana. Además, se ha dejado instalada de manera que pueda ser tocada también manualmente cuando se requiera.

Los trabajos de instalación de la nueva campana comenzaron con el descenso a ras de suelo, desde más de 50 metros de altura, de la antigua campana de San Roque, que ha quedado expuesta junto al altar erigido en honor a este santo en el interior del templo.

“Es una campana histórica”, “la más grande que tenemos” y “conviene que la gente la vea”, sostiene el párroco de La Antigua, Paulino González, cuyo nombre figura en la nueva campana instalada ya en lo alto de la torre.

La Iglesia dispone de otras tres campanas más: Corazón de Jesús, Santa María -en cuyo nombre está erigido el templo- y San Juan. “Tienen un sonido muy bonito, muy alegre”, sostiene González, quien asegura que “incluso, viene gente a escucharlas y verlas” atraídas, precisamente, por su sonido.

“Son como bailarinas”, ejemplifica, al tiempo que defiende el mantenimiento del patrimonio eclesiástico. “Las cosas que se deterioran o se estropean”, afirma, “no hay que dejarlas perecer”.

Sobre la presencia de una campana con la advocación de San Roque en el centro de Valladolid, González explica que “es normal, porque era conocido como “el abogado de la peste” y había muchas rogativas y mucha devoción” en torno a este santo.