Una ruta para contemplar la riqueza patrimonial de la Semana Santa de Valladolid: "Visita los lugares más insignes"

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas; y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presentando la ruta de pasiones

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto con el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha presentado 'Ruta Pasiones', una visita guiada que extenderá la imagen de la Semana Santa de Valladolid durante todo el año.

Una ruta que comenzará el próximo 26 de septiembre y que se celebrará los viernes desde las 17:00 horas y los domingos desde las 11:00 horas. Esta partirá desde la sede de la Junta de Cofradías, ubicada en la calle Fray Luis de León, 22.

En ella, los interesados podrán visitar algunas de las iglesias más representativas de la Semana Santa de Valladolid, el Museo Nacional de Escultura y la sede de la Junta de Cofradías, junto a una extensa representación de las maravillosas obras realizadas en madera policromada.

Carnero ha afirmado que la Semana Santa en Valladolid "está presente los 365 días" del año. Y que permitirá conocer "la pasión de la madera, de las iglesias, de las cofradías, de los rincones de la ciudad; la pasión que sentimos en Valladolid".

Una ruta que, según explica el regidor, puede ser "religiosa, cultural, artística o social" y que es una expresión de "lo que es Valladolid y todos los vecinos de la ciudad" visitando sus lugares "más insignes".

La visita tendrá una duración aproximada de dos horas y se seleccionarán algunas de las iglesias más ricas en patrimonio artístico de la ciudad como la Iglesia de Santiago con el retablo renacentista de Berruguete o el 'Cristo de las Mercedes', el Museo de San Joaquín y Santa Ana con el Cristo Yacente de Gregorio Fernández o la Iglesia de San Miguel junto al Cristo de la Buena Muerte y otras obras de Gregorio Fernández.

Prestarán especial atención a las iglesias penitenciales de Valladolid como la iglesia de Jesús donde se puede contemplar la figura de 'Nuestro Padre Jesús Nazareno', atribuido a Juan de Ávila o el Cristo de la Agonía.

Así como la iglesia de las Angustias con la 'Virgen de las Angustias', San Juan y la Magdalena. Así como la iglesia de la Vera Cruz con el Descendimiento, el Ecce Homo y El Cristo atado a la columna.

La iglesia de San Quirce y Santa Julita donde podrán observar la belleza del Cristo del Perdón, de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas y de Nuestro Padre Jesús Flagelado o el Santo Cristo del Calvario, ambos de Francisco Díez de Tudanca.

Una ruta que finalizará en el Museo Nacional de Escultura visitando el Salón de Pasos donde se encuentran los pasos procesionales de Gregorio Fernández, Camino del Calvario y Sed Tengo y el paso de la Elevación de la Cruz de Francisco del Rincón.

La primera visita se llevará a cabo el viernes 26 y las entradas se podrán adquirir a partir de este miércoles en la web info.valladolid.es y en las oficinas de turismo de la Acera de Recoletos. El precio es de 10 euros la entrada general y de 8 euros la reducida.

Por su parte, Vegas ha agradecido al alcalde este "compromiso cumplido" y afirma que es una forma de dar a conocer a los visitantes este patrimonio, más allá de los 10 días de Semana Santa.