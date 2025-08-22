La playa favorita de María Pombo está a 269 km y a dos horas y media de Valladolid: "No hay sitio en el que sea más feliz"

Ya ha pasado más de la mitad del verano. La época estival encara ya su recta final. Sin embargo, son muchas las personas que aún siguen disfrutando de sus ansiadas vacaciones.

Otros aún ni siquiera las han comenzado e incluso hay quienes, aunque ya han vuelto a la rutina, aprovechan sus días de descanso para realizar breves escapadas con las que amenizar la que dicen ser la época con más vida y actividad de todo el año.

La mayoría de ellos opta por destinos perfectos para paliar las altas temperaturas que acompañan a estos calurosos meses.

Por su parte, los castellanos y leoneses y, en concreto, los vallisoletanos, suelen decantarse o bien por las piscinas naturales que tanto predominan en las diferentes provincias de la región o, en su lugar, por zonas de costa entre las que destaca Cantabria, el que parece haberse convertido en su destino vacacional predilecto por sus innumerables encantos, así como por su cercanía, en este caso, a la ciudad del Pisuerga.

Tanto es así, que es muy habitual ver a los vallisoletanos por las espectaculares playas de Suances, Comillas e incluso Santander. Si bien, recorriendo unos pocos kilómetros más y alargando el viaje apenas 30 minutos, también se puede llegar a un pequeño pueblo con una impresionante playa de aguas casi cristalinas en la que, además, es muy posible que quienes la visiten se encuentren a la célebre influencer María Pombo junto a su mediática familia.

Es su favorita, en ella ha pasado todos y cada uno de sus veranos e incluso hace unos años tanto ella como sus padres y hermanas decidieron hacerse una casa cerca de la misma, que no solo frecuentan durante la época estival, sino también fines de semana aleatorios repartidos a lo largo del año.

Se trata de la Playa de Galizano, un lugar que la propia María ha llegado a definir como "mi paraíso y mi sitio de felicidad absoluta, donde siento paz y desconexión".

Una playa de arena y sal ubicada en la localidad homónima, perteneciente al municipio de Ribamontán al Mar. Un pueblo de unos 900 habitantes asentado al este de la bahía de Santander y a pocos kilómetros de Somo, que ha visto crecer a María, pero también a Lucía y Marta Pombo.

"No hay sitio en el que sea más feliz", ha llegado a confesar la influencer.

Las espectaculares casas de la familia, la de María bautizada como 'Casa Vaca', se sitúan en este pequeño pueblo, y, aunque en ellas pasan una buena parte del tiempo de sus constantes viajes a Cantabria, se puede decir que, sin lugar a dudas, su plan favorito no es otro que pasar el día en la citada playa, eso sí, siempre que el tiempo acompañe.

Considerada una auténtica joya de arena fina dorada que llega a alcanzar los más de 1,4 kilómetros de longitud, se sitúa a tan solo 263 kilómetros y poco más de dos horas y media de Valladolid, lo que lo convierte en una opción perfecta para todos aquellos vallisoletanos que están pensando en disfrutar de unas buenas vacaciones, un fin de semana o incluso en pasar el día en un lugar de playa cercano a su lugar de residencia.

María y su familia apenas tienen que atravesar un camino para llegar al que se ha convertido en su paraíso particular, quizá por tratarse de una playa aislada, enclavada en un medio rocoso con vegetación sobre la desembocadura de un arroyo, y rodeada de suaves acantilados que se funden en el verde de sus prados, con "una luz muy especial" y donde solo se respira paz y tranquilidad.

Además, el acceso a la misma es fácil y cómodo a partes iguales, pues, para los que no tengan la suerte de alojarse tan cerca como María Pombo, también disponen de un amplio aparcamiento del que sale un camino que lleva directamente al mar.

Por el contrario, no admite perros y tampoco cuenta con duchas, aseos, socorristas ni chiringuito. Si bien, son muchas las familias que la eligen cada verano, teniendo en cuenta que en ellas encuentran todo lo necesario para escapar de la rutina y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Es el caso de la de la seguida, querida y admirada María Pombo.