Tiende una trampa a los receptores de un reloj de edición limitada que le habían robado días antes en Valladolid

Un hombre ha logrado recuperar un reloj de edición limitada, valorado en 700 euros, que le habían robado de su domicilio en Valladolid días antes y tras tender una trampa a los vendedores que intentaron revendérselo por 150 euros. En total, la Policía Nacional ha detenido a dos individuos como presuntos autores de un delito de receptación.

Los hechos se remontan a primera hora de la tarde del pasado 15 de agosto en la calle Juan de Juni. Una patrulla en labores de prevención de la delincuencia fue requerida urgentemente por la Sala CIMACC 091 después de que un ciudadano informase que había concertado una cita con dos hombres que pretendían venderle un reloj que le había sido robado días antes en su domicilio.

Según el denunciante, el 6 de agosto recibió en su vivienda la visita de dos mujeres, una de ellas conocida, que permanecieron en el interior durante un breve lapso de tiempo. Al día siguiente la víctima constató que habían desaparecido tres relojes que estaban en su habitación, entre ellos un modelo auténtico de edición limitada.

Posteriormente, un hombre contactó con la víctima mediante WhatsApp, plataforma a través de la que le mandó captura de una publicación en una plataforma de compraventa donde se ofrecía un reloj idéntico al sustraído por 150 euros. Tras verificar que se trataba del suyo, el hombre le propuso adquirirlo y revendérselo por el mismo precio, accediendo la víctima a ello.

Durante el encuentro para la transacción, los agentes comprobaron como dos individuos llegaban en un vehículo y se reunían con la víctima. Tras comprobar que el reloj presentaba una característica única, confirmaron su autenticidad como propiedad del denunciante.

Ambos detenidos fueron posteriormente puestos a disposición judicial que decretó su libertad, mientras que el reloj fue intervenido por los agentes.