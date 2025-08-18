Flamenco y poesía bajo las estrellas en La Mudarra para rendir homenaje a Luis Rosales

El alma del flamenco volverá a latir esta semana en el corazón de Castilla.

La Casa Grande de La Mudarra acogerá este jueves 21 de agosto a las 21:30 horas una velada única de música y verso con el espectáculo La casa encendida, un homenaje escénico al poeta granadino Luis Rosales, uno de los grandes nombres de la Generación del 36 y Premio Cervantes en 1982.

La propuesta, fruto de la colaboración entre la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio y la Escuela de Flamenco Sentidos, entrelaza cuadros flamencos y poesía recitada bajo el cielo de verano, en un entorno que invita a la emoción pausada y a la contemplación artística.

El jardín de la antigua casona, sede de la Fundación, se convertirá así en tablao y escenario poético para rendir tributo a la palabra y al compás.

No es la primera vez que la Fundación y la Escuela de Flamenco Sentidos unen esfuerzos. En años anteriores ya presentaron montajes dedicados a figuras como Antonio Machado, León Felipe, Federico García Lorca, Miguel Hernández o Rafael de León, combinando la intensidad del flamenco con la hondura del verso.

Esta vez, el protagonista será Rosales, cuya obra mezcla lirismo y profundidad existencial, y que ahora revivirá en clave flamenca.

El espectáculo cuenta con la dirección artística de los bailaores Rubén Borjas y Elisa ‘La Mimi’, líderes de Sentidos y formados en el legendario Centro Amor de Dios de Madrid, cantera del flamenco por donde han pasado figuras como Sara Baras, Joaquín Cortés o Belén Maya.

Su escuela, ubicada en el barrio de Las Delicias de Valladolid, está considerada como una de las más prestigiosas de Castilla y León, y apuesta por un flamenco puro y de raíz, sustentado en la herencia cultural andaluza y la convivencia de las culturas gitana, árabe y judía.

Las entradas para asistir al espectáculo ya están a la venta a través de la plataforma Vivetix, con un precio general de 30 euros y una tarifa reducida de 25 euros para menores de 25 años, con el fin de fomentar el consumo de cultura entre el público joven y acercarles al entorno rural.