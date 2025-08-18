Dos nuevos incendios ponen en riesgo Salamanca: preocupan los fuegos en Jarilla (Cáceres) y en las Arribes portuguesas

Pese a no ser una de las provincias más asoladas por los incendios forestales registrados en Castilla y León, lo cierto es que en estos momentos Salamanca cuenta con varios fuegos activos.

Tal y como ha dado a conocer la Subdelegación del Gobierno, actualmente son dos los puntos que preocupan especialmente. Por un lado, el incendio de Jarilla, en Extremadura, el cual ya podría haber entrado por la zona de las gargantas en el municipio de Candelario y que también podría afectar a la provincia de Ávila.

Y por otro, el incendio declarado en las Arribes portuguesas, el cual presenta un fuerte paveseo que ha provocado la caída de pavesas en la provincia salmantina, aunque estas han sido atendidas "a tiempo" por los medios de extinción.

Sin embargo, desde la Subdelegación señalan que en caso de que alguna de esas pavesas llegue a prender en la zona de Arribes, "la extinción puede resultar muy complicada por la orografía".

Por su parte, Urko Bondía, jefe de jornada del operativo en Salamanca ha señalado que el incendio de Jarilla es el que tiene ahora "más amenaza" para Salamanca.

Así, ha explicado que a primera hora de la mañana los profesionales han realizado un análisis de la zona para valorar la posible intervención del operativo Infocal de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, ha señalado que ya se han enviado medios a la zona y que se está realizando un vuelo de reconocimiento que servirá para valorar posibles actuaciones.

Situación de incendios

En cuanto al resto de los incendios, Bondía ha recordado que el de La Alberca ya se encuentra controlado desde la mañana de este lunes, así como que el de El Payo se encuentra en nivel 0 al no haber tenido evolución en las últimas horas, aunque, según ha advertido, aún está en fase activa.

El jefe de jornada también ha recordado que el incendio de Cipérez se encuentra en nivel 1 desde el domingo, de tal modo que los vecinos desalojados ya pudieron regresar a sus casas durante la tarde.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha aclarado que en estos momentos "no existe ningún incendio que obligue al desalojo de pueblos".

Si bien, sí ha confesado que en los últimos días el incendio de El Payo obligó a la evacuación de alrededor de 220 personas que fueron trasladadas a Robleda y Fuenteguinaldo, a los que se suman todos aquellos que se desplazaron con sus medios a sus primeras residencias, así como los 10-12 ancianos de la residencia de la localidad que, por su parte, fueron realojados en centros residenciales de Ciudad Rodrigo. Si bien, estos tan solo estuvieron fuera de sus hogares una noche, la del 15 al 16 de agosto.

Del mismo modo, el fuego declarado en Cipérez también llevó al desalojo de localidades como Cerezal de Puertas, el Gróo, Gejo de los Reyes y Villaseco de los Reyes. En torno a 80-90 personas fueron evacuadas a la residencia y al polideportivo de Ledesma durante dos noches. Afortunadamente, en la noche del domingo se les permitió volver a sus casas, tal y como ha confirmado Rosa López.

Con todo ello, la subdelegada del Gobierno ha aprovechado la ocasión para agradecer el trabajo de todos aquellos que en estos días han estado participando en desalojos y la extinción de los diferentes fuegos que amenazan la provincia, al tiempo que ha informado de que esta misma noche un dispositivo de Infantes de Marina ha llegado al cuartel de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo para colaborar en las tareas de vigilancia de las masas forestales susceptibles de producir incendios.

Asimismo, ha agradecido la "colaboración ciudadana" y ha recordado que "cuando desalojamos una localidad es por necesidad y no por capricho". "La Guardia Civil ha tenido que jugarse el tipo para sacar a una persona que no quiso salir y luego llamó pidiendo que le sacaran", ha revelado.

Por ello, López ha hecho un llamamiento a la sensatez dirigiéndose a todos los ciudadanos salmantinos: "Es muy duro ver cómo se quema tu casa, tu nave o tu ganado y no actuar, pero recuerden que tienen que estar supeditados a la dirección técnica que lleva el operativo. Tenemos que estar atentos, ser sensatos y no saturar los medios de alerta, pero avisar cuando consideremos que es necesario", ha concluido.