Dos detenidos por agredirse con un cuchillo y una barra metálica en el centro de Valladolid

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de lesiones. En la madrugada del 13 de agosto de 2025, a las 02:00 horas, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados en el Paseo Isabel la Católica tras recibir un aviso por una presunta reyerta con armas blancas.

Una vez personados en el lugar, los agentes fueron requeridos por un individuo que presentaba heridas visibles en la espalda, manifestando haber sido agredido momentos antes por otro sujeto que se encontraba a escasa distancia.

Paralelamente, otra dotación policial localizó a un segundo individuo, sentado junto a un árbol, quien reconoció haber contactado con el 091 y relató haber sido atacado con un cuchillo por el primero.

Según su testimonio, se habría defendido utilizando una barra metálica de grandes dimensiones, causando las lesiones observadas en el otro implicado.

Ambos individuos presentaban heridas, el primero en la espalda y el segundo un corte horizontal en la muñeca derecha. Los agentes realizaron una batida por la zona para localizar el arma blanca, sin éxito.

No obstante, el segundo implicado indicó voluntariamente el lugar donde había depositado la barra utilizada, ubicada detrás de una puerta en un restaurante abandonado donde ambos pernoctaban.

Pidieron asistencia médica en el lugar, siendo ambos atendidos por el personal sanitario. Posteriormente, fueron trasladados al centro de salud para una valoración más detallada.

Finalmente, fueron detenidos por un presunto delito de lesiones siendo ambos trasladados a dependencias policiales. Tras finalizar con las diligencias oportunas, los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.