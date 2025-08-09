El Pucela abre un formulario para compensar a sus aficionados por el aplazamiento del Ciudad de Valladolid

A problemas, soluciones. Bajo esta premisa, desde el Real Valladolid quieren trabajar para tratar de aminorar el impacto que tuvo en sus aficionados el aplazamiento del partido de pretemporada que tenía previsto jugarse el pasado miércoles ante el Getafe CF en el estadio José Zorrilla.

De esta manera, el club blanquivioleta ha abierto un formulario para que los seguidores blanquivioletas les trasladen de qué manera les afectó que el encuentro correspondiente al Trofeo Ciudad de Valladolid no se jugase en la fecha prevista tras cancelarse pocas horas antes de su celebración.

Fueron muchos los que en redes sociales trasladaron su malestar ante el poco margen que dio el Pucela tras decidir de forma unilateral, según lamentó el Getafe CF, cancelar el partido por el mal estado del césped del estadio.

De esta manera, ahora el club, copresidido por Gabriel Solares y Enrique Uruñuela, quiere compensar a los afectados por las molestias ocasionadas. Cabe resaltar que son muchos los aficionados que se trasladan desde diferentes puntos de la provincia hasta la capital para seguir al Real Valladolid.

Los afectados tienen hasta las 23:59 horas de este próximo lunes, 11 de agosto, para rellenar el formulario en el que deberá aportarse el nombre y apellidos, un número de teléfono, el número de abono y un correo electrónico de contacto.

Las personas afectadas por el aplazamiento del Trofeo Ciudad de Valladolid, podéis rellenar este formulario hasta las 23:59 del lunes para ayudarnos a buscar una solución y valorar el impacto del incidente. https://t.co/0MbsvOyESY pic.twitter.com/Gxc4RtOPVF — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 9, 2025

Además, el aficionado deberá explicar en uno de los apartados de qué manera se vio afectado por el aplazamiento del Trofeo Ciudad de Valladolid.

Así, el Pucela incide en que responder a este formulario les ayudará a "valorar el impacto y buscar soluciones a la altura de vuestra fidelidad".

Mientras el club trata de dar respuesta a los problemas de sus aficionados, todavía se desconoce la nueva fecha en la que se jugará el citado Trofeo Ciudad de Valladolid que, según se informó el pasado miércoles, se disputaría cuando el calendario así lo permitiese.

Cabe resaltar que la ausencia de parones por selecciones en Segunda División, categoría en la que compiten los blanquivioletas este año, hace aún más difícil el encaje de una nueva fecha para disputar el encuentro.

El aplazamiento del partido vino dado por las condiciones en las que se encontraba el césped del estadio José Zorrilla, sobre el que los técnicos y profesionales han estado trabajando durante todo el verano y no había terminado de agarrar bien a la superficie en el día del partido.

El riesgo que esto provocaba para la seguridad de los jugadores y con el objetivo también de garantizar que llegase en buenas condiciones para el primer partido de liga, previsto para este viernes 15 de agosto ante la AD Ceuta, llevó a la dirección blanquivioleta a tomar la arriesgada pero responsable decisión, aunque excesivamente tardía.