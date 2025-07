El restaurante vallisoletano, con bella terraza, que brilla con su nuevo Solete Repsol: "No sabíamos si era verdad"

Con la llegada del buen tiempo y dejando atrás el invierno, son muchas las personas que optan por salir a disfrutar del buen comer. La reconocida Guía Repsol ha querido premiar a los establecimientos hosteleros que muestran su mejor cara en estos meses de verano.

La prestigiosa guía ha hecho pública, en las últimas semanas, los 260 chiringuitos y establecimientos con terraza donde “se come rico” y “también donde se está muy a gusto”. Cabe resaltar que 29 de ellos están en Castilla y León, y tres en Valladolid.

Uno de los pucelanos es el Restaurante Selvático, ubicado en la Carretera de Rueda 232 (bis) junto al Colegio Ave María y que cuenta con más de tres años de historia.

Charlamos con Luis Llorente, dueño y administrador del lugar junto a su socio Adolfo, que explica a EL ESPAÑOL de Castilla y León cómo recibieron la noticia de la consecución del Solete Repsol y nos habla de toda la historia de un restaurante con muy buen cartel en la ciudad del Pisuerga.

Luis y la hostelería

“Me defino como una persona emprendedora y arriesgada. Si creo en algo me lanzo a por ello. Nunca me quedo con las ganas de hacerlo”, asegura el vallisoletano Luis Llorente, de 44 años y que suma un total de 23 años en el mundo de los negocios, a este periódico.

Aunque vallisoletano de nacimiento, Luis ha vivido en Costa Rica, en México y en Miami, pero recuerda con mucho cariño la que ha sido “una infancia feliz, disfrutando de una familia grande y unida”. Cuando era pequeño recuerda que quería ser empresario.

“Detecté una oportunidad en el mundo de la hostelería cuando tenía 22 años. Una concesión que cogí con mi socio actual, Adolfo Lorenzo. Yo me dedicaba a la construcción y él ya era hostelero”, afirma nuestro protagonista.

Cuando la concesión finalizó, tanto Adolfo como Luis permanecieron unos años separados hasta que el último volvió a contactar con el primero para crear Selvático.

Imagen del interior del restaurante Selvático en Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El Selvático

“El concepto y el emplazamiento nos empujó a volver a apostar por abrir un negocio juntos. Fue en octubre del año 2021 cuando abrimos finalmente Selvático. Lo creamos de cero. Fue muy duro y la inversión se nos disparó. Nos ha costado muchísimo trabajo llegar donde hemos llegado”, añade.

Los comienzos, por tanto, fueron duros. Era un local muy grande y una apuesta “muy arriesgada”. Un lugar en el que la logística “no es fácil” y en el que “siempre se han adaptado con el fin de que el cliente pueda disfrutar de la mejor experiencia”.

Un restaurante ubicado en un complejo que cuenta con 12.000 metros cuadrados, con tres años y medio de vida, en el Pinar de Antequera y cerca del Colegio Ave María junto al Pingüinos Arena.

Cuenta con 20 trabajadores y con una terraza agradable, música en vivo, con un parque infantil y con, como aseguran desde el lugar, “una de las mejores puestas de sol de la ciudad”.

El bello atardecer en Selvático Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“También prometemos una perfecta experiencia gastronómica. Entre nuestras especialidades están el torrezno a baja temperatura y el pulpo a la parrilla. Tenemos un jefe de cocina que ofrece muchos platos sorprendentes fuera de la carta. También un menú del día que está dando mucho de qué hablar”, añade Luis.

Un Solete Repsol

“Nos llegó un correo y no sabíamos si era verdad. Nos quedamos muy sorprendidos cuando lo vimos”, asegura nuestro protagonista. Así se enteraron de que la Guía Repsol les había otorgado un nuevo Solete Repsol.

Se quedaron “sorprendidos”, añade. Pero, aseguran, que es un “premio que indica que algo estamos haciendo bien”. También tiene mucho que ver el hecho de estar cómodo en el lugar en el que se trabaja y esa piña que se ha conformado en el equipo.

“Después de tanto trabajo realizado por parte de todo nuestro equipo, es un orgullo y un chute de energía y motivación recibir un reconocimiento de una guía tan reconocida como es la Repsol”, añade Luis.

Un concierto en Selvático Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Este premio al trabajo supone un empujón a un restaurante que ya tiene un nombre hecho en la ciudad del Pisuerga y que mira al futuro con optimismo.

“Somos siempre positivos y tenemos muchas ideas para mejorar. Creemos que un concepto como Selvático ha llegado para quedarse y esperamos poder seguir mejorando el complejo y, por tanto, mejorar la experiencia de los clientes”, asegura orgulloso.

Luis anuncia sorpresas en su restaurante y pide a los clientes “estar atentos porque se avecinan muchas cosas nuevas”.