"Me llamaron del Solete Repsol, pensé que era una estafa y les colgué": Alsiguiente, el bar que triunfó donde nadie lo creía

Alsiguiente, taberna urbana situada en la plaza del Maestro Haedo en Zamora, ha sido reconocida con uno de los Soletes Repsol de 2025.

Un distintivo que premia a establecimientos con cocina honesta, trato cercano y un ambiente único y que en Zamora ha recaído en otros cuatro locales más: Membibre (Galende); Latinta (Toro); La Esquina de Colás (Toro); y Baburu Coffe (Zamora).

Un reconocimiento a doce años de discreto trabajo de dos hermanos, Jorge y Sergio Alonso, que han logrado tener una de las terrazas más cotizadas de Zamora, en un lugar donde muchos creyeron que no se podía triunfar.

Jorge Alonso, en el interior de su bar

"La gente me preguntaba que por qué quería abrir un bar en este sitio", explica Jorge Alonso, gerente y fundador de Alsiguiente.

La historia de su bar es la de un proyecto que nació en un local que "no me gustaba nada", en una zona "triste, donde solo había el parque infantil y ya", reconoce el hostelero.

Corría el año 2013 cuando, con solo 23 años y tras formarse en hostelería en el CIFP Ciudad de Zamora, Jorge decidió abrir, junto a su hermano Sergio (arquitecto), el bar que ahora brilla con un Solete Repsol.

Su impulso emprendedor no fue casual: sus padres, originarios de Barakaldo, habían sido hosteleros durante años en Zamora, primero con un bar y después con el conocido Dolfos en Santa Clara. "Después de que mi padre había dejado la hostelería hacía 23 años, me metí en esto", detalla.

Tras estudiar cocina y trabajar en varios bares, Jorge tomó la decisión de lanzarse a emprender en una zona que muchos consideraban poco prometedora. "Fue una locura, pero buena", recuerda de aquellos años.

Y es que la ubicación, un recodo a la izquierda en la famosa calle Santa Clara, no es zona de precisamente de paso y el trabajo ha tenido que ser constante durante 12 años para atraer al público hasta su negocio. "Aquí hay que venir", insiste Jorge.

No sabe si hay fórmulas mágicas o secretos, pero cree que "el cariño al cliente hace mucho" y eso están cada día. Además, presume que su equipo, de 11 personas, es "bastante bueno y eso hace que la gente vuelva".

Además, muchos conocen esta plaza como la de "el parque del camión", por el popular parque infantil que, casi a diario, abarrotan decenas de niños de Zamora.

Para Jorge este parque infantil es "un regalo y un castigo a la vez", por clientes que aman y odian el parque a partes iguales. Jorge cuenta la anécdota de cuando el Ayuntamiento de Zamora lo clausuró temporalmente para arreglarlo y algunos clientes "antiparque" celebraron el silencio de aquellos días.

Croquetas de la abuela y mamá

Alsiguiente ofrece una cocina sencilla y casera, con raciones para compartir, hamburguesas, montados y las famosas croquetas "de mamá y de mi abuela", que se puede disfrutar en su agradable terraza.

"Si vienes, tienes que pedir alguna ensaladita, alguna ración y algo individual", recomienda Jorge, quien añade como especialidad sus calamares.

También es una zona muy versátil, que atiende desde los primeros desayunos de la mañana, hasta los cócteles de por la noche. Y entre medias, es una agradable zona para familias, jóvenes y todo tipo de público.

"No me lo creo"

El Solete Repsol llegó sin avisar, una sorpresa inesperada para Jorge y su equipo. La visita que realizó la Guía Repsol fue completamente anónima, así que no hubo trato especial ni advertencias previas.

Algo que dice mucho del buen hacer de este negocio y que deja claro que en Alsiguiente se atiende a todos los clientes con el máximo cariño y ganas de que disfruten. "No tenemos ni idea de cuándo pudo venir, aquí se trata a todo el mundo por igual", explica.

Jorge Alonso, en la entrada de Alsiguiente

Así que cuando Jorge recibió la llamada para comunicarle el premio, no podía creerlo. "Me preguntaron un mogollón de datos y hasta que dije que no les daba ni un dato más, porque pensaba que era una estafa y les colgué. En estos tiempos hay mucho engaño", explica.

Así que él mismo se puso en contacto con la Guía Repsol para corroborar el premio. Y vaya si lo era.

Un Solete Repsol supone para Jorge y su equipo un reconocimiento "con mucha categoría", especialmente para un establecimiento como Alsiguiente, que no puede entrar en las estrellas Michelin o en el Sol Repsol.

Además, implica salir en la Guía Repsol, lo que abre la puerta a que más gente, sobre todo visitantes y turistas descubran el bar.

"Es una mención bastante buena después de 12 años abiertos. Creo que puede ser importante para que la gente que venga de fuera se anime a visitarnos, especialmente con eventos como Las Edades del Hombre", añade.

"La hostelería zamorana goza de buena salud"

Jorge lleva más de una década en la hostelería zamorana. Aparte de su bar, ha tenido durante siete años, una de las casetas de la feria de día de San Pedro.

Y después de verlas de todos los colores, cree que, en estos momentos, la hostelería zamorana "goza de buena salud".

"Hay buenos profesionales, ganas de trabajar, más variedad y va en aumento", añade. Y todo en un ambiente de buena camaradería, ya que no ha dejado de recibir felicitaciones por su Solete Repsol, de compañeros de profesión.

Algo que él también hizo cuando otros lo recibieron: "Cuando amigos y conocidos recibieron el Solete, me alegré por ellos. Envidia sana, pero bueno, esperando que algún día llegaría el mío. Y mira… llegó".

Reconoce que la profesión es "muy esclava y sacrificada", con costes que no dejan de subir y nóminas que pagar. Por ello intenta tener los precios lo más ajustados posibles porque "el cliente lleva muy mal las subidas".