Vinculan a un niño con bandas latinas e incidentes violentos en Valladolid: "Siempre ha habido respuesta policial"

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha acudido, en la mañana de este jueves 24 de abril, a la toma de posesión de Alberto Jiménez como inspector jefe de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Medina del Campo.

Tras el acto, Canales ha hablado de un niño de 12 años al que se le ha vinculado con las bandas latinas y a incidentes violentos en Valladolid.

“La Policía Nacional no va a dar datos del menor. Mantenemos la posición de que no se trata de bandas latinas sino de grupos violentos juveniles que tienen un carácter multiétnico, no solo de origen latino sino de otras nacionalidades, incluidos españoles”, ha afirmado el subdelegado del Gobierno.

Ha añadido que “dista mucho de ser una organización” y que “su finalidad no es para delinquir” sino que “son jóvenes que se reúnen en torno a simbologías”.

Canales ha asegurado que uno de los últimos incidentes de la calle Santiago “no está vinculado a las bandas latinas” ni “a estos grupos violentos”.

El comisario, Francisco Oterino ha asegurado que “se ha abierto una investigación” y ha remarcado que “se trata de un incidente ajeno a los grupos violentos de carácter juvenil”.

Ha añadido que el suceso de la calle Santiago “es un incidente callejero en la calle Santiago” tras un “hecho anterior en el Campo Grande”.

Después de la actuación de la Policía Nacional se “evitó la agresión” a este joven y se “logró identificar a las cuatro personas que no tienen que ver con grupos juveniles violentos”.

Canales ha añadido que cada vez que ha habido un incidente sobre bandas latinas “siempre ha habido una respuesta policial” con “detenidos”.