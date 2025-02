Álvaro Benito revela los secretos de Pignoise: "Los Hombres de Paco fue un milagro, seguimos siendo un grupo de garaje"

'1ºB de un bloque 3 rojizo, hay sirenas que no saben nadar'... 'y quiero, olvidar todo y empezar de cero, y tengo, una canción y muy poco dinero'. ¿Quién no ha tarareado nunca una de estas melodías? ¿Quién no ha gritado escuchando 'Estoy Enfermo'?

Pignoise es mucho más que un grupo de música, se ha convertido en la banda sonora de la vida de muchas personas. De quienes han crecido con sus canciones y de los que los acaban de descubrir en esta impresionante gira por su 20 aniversario que está haciendo 'sold out' en todas las ciudades.

Una banda que se sube al escenario del Laboratorio de las Artes de Valladolid este viernes para celebrar que llevan dos décadas haciendo música. "Es la mejor gira de nuestra carrera", reconoce el salmantino Álvaro Benito en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Todo comenzó con una lesión y una guitarra de por medio, como un hobby que poco a poco se fue transformando en una profesión, en la mejor carrera de sus vidas. "Nunca nos hubiéramos imaginado llegar tan lejos. Sobre todo, porque estilísticamente nuestro tipo de música en España siempre era minoritaria", asegura.

El cantante de Pignoise en este transcurso por sus 20 años de música recuerda con cariño la etapa de Los Hombres de Paco. Sus canciones comenzaron a cantarse en cada sala, fiesta y asegura que fue "un milagro".

Sin embargo, cree que sigue siendo "muy difícil" que elijan tu música tanto hoy en día -con el auge de los festivales- como antes, cuando no había redes sociales o conciertos compartidos con otros artistas.

Esta gira por España está marcando un antes y un después en sus vidas y, pese a que está siendo uno de los mejores momentos del grupo, lo viven con otra intensidad. "Estamos muy tranquilos, no con ese afán de cuando te llega el éxito por primera vez. Nos dedicamos a saborear, no acelerar y permitirnos que las cosas tengan su proceso natural", explica.

Álvaro Benito en el estudio de grabación con su guitarra Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Pese a los millones de fans que pueden llegar a tener, Pignoise ha demostrado que no piensa perder su esencia. Los conciertos siguen siendo, por norma general, en salas pequeñas donde prima el contacto con el público y la cercanía; algo que es poco habitual en estos tiempos donde todos los shows son a lo grande.

Álvaro Benito reconoce que siguen siendo un "grupo de garaje" y que la música que hacen es "para recintos pequeños, cuatro tíos con guitarras y una batería y lo que suena es lo que hay, no hay nada más".

Y otro de los aspectos que más valoran es el saber que las personas que han acudido lo hacen por "verte a ti". En los festivales, por el contrario, "no sabes si van por el cachondeo, pero en las salas sabes que la gente te elige".

Lejos de conseguir que muchas personas se sepan sus canciones, el cantante de Pignoise desvela que lo más satisfactorio para él es ver cómo su música "influye a la gente, le hace feliz o le toca de alguna manera".

Nuevos proyectos

Pignoise no solo está inmerso en esta especial gira, sino que también prepara un nuevo disco con canciones que "tienen potencial". Música que va a ser "volver al origen".

"Era el momento. Voy componiendo en los ratos libres que tengo. Estamos en ese proceso y estamos muy contentos, la verdad, de lo que está saliendo", afirma.

No es el único reto en el que Álvaro Benito se encuentra inmerso ya que, recientemente, ha presentado Chicle. Un proyecto junto a Juan Zurdo y Héctor Navío que desafía a quienes creen que el rock ya no existe y se dejó de escuchar.

Recuerda que desde 2013 comenzaron a tener "inquietudes creativas diferentes" y sintieron una "ruptura un poco estilística". Momento en el que se dieron cuenta que debían "separar los caminos".

Empezó a desarrollar el proyecto con "mucha calma" y hace tres o cuatro años se dio cuenta de que "podía ver la luz". Benito afirma que mucha gente se sorprende al saber que tiene dos proyectos y a él le parece "una cosa natural".

"Es humano, sano y natural. Me encanta hacer canciones para Pignoise y tener la libertad de hacer otras cosas. No pasa absolutamente nada", asegura.

Vínculo con Valladolid

El salmantino ha vivido muchos momentos bonitos de su infancia en Valladolid y, cada vez que puede, se acerca a la ciudad para disfrutar de unos increíbles días recordando vivencias.

Sus abuelos vivieron en la ciudad del Pisuerga y recuerda que siempre acudía en época navideña. Además, ha podido disfrutar de conciertos en la Plaza Mayor en unas fiestas que fueron "memorables" y lo recuerdan como "uno de los mejores conciertos" que han vivido.

Mantiene un bonito recuerdo cuando paseaba con sus tíos y abuelos y acudía al mercadillo a coger cromos de fútbol.