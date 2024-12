El vídeo al que se agarra Óscar para dar un vuelco al caso de la muerte de Esther López

Este viernes, 20 de diciembre, a las 11.00 horas y en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid se celebrará la vista, valga la redundancia, en la que las partes que se encuentran personadas en el caso de la muerte de Esther López concretarán los delitos que imputan a Óscar, el único investigado ya en la causa.

Todo después de que la jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 que lleva el caso por la desaparición y muerte de la mujer de Traspinedo emitiera un auto en el que se acordaba la incoación del procedimiento para el juicio ante jurado popular del principal sospechoso.

R. Valtero / ICAL Familiares y amigos convocan una protesta durante la vista que decidirá el futuro del caso Esther López

A escasos tres días de la celebración de dicha vista, la defensa de Óscar ha pasado, nuevamente, al ataque. Ha aportado una nueva prueba. Se trata del vídeo de un automovilista que podría hacer tambalear la tesis de la Guardia Civil de que el cadáver de la de Traspinedo permaneció en la cuneta en la que fue hallado el 5 de febrero de 2022 desde el 13 de enero de ese mismo año.

En el escrito presentado por la defensa de Óscar este martes, 17 de diciembre, la letrada, en declaraciones a este periódico, apunta que de certificarse que el cuerpo no estaba allí esos 24 días, “se descartaría que el imputado pudo depositar allí el cuerpo en febrero” ya que su vehículo “permanecía balizado por la Guardia Civil desde el 2 de febrero” sin que “tal seguimiento del Instituto Armado hubiera detectado la presencia del T-Roc en aquel punto esas fechas”.

Ante esto, la abogada de Óscar ha solicitado la declaración del propietario del vehículo que grabó desde su vehículo el 2 de febrero, tres días antes de hallarse el cadáver de Esther, el trayecto realizado por la zona y la curva en la que se encontró el cuerpo sin vida.

La defensa pide a la jueza, por tanto, ese vídeo de la cámara del vehículo “con el fin de acreditar que no ha sido alterado ni manipulado”.

“Tuvimos conocimiento de un vídeo de una persona que lleva cámara en su vehículo. Se trataba de un vehículo alto, un Volvo V-70. La grabación es del 2 de febrero. Hemos aportado esa grabación de ese vídeo en el que no se ve nada. Si el día 2 no estaba el cuerpo eso quiere decir que no lo pudo poner Óscar el día de la desaparición como mantiene la Guardia Civil”, aseguran en declaraciones a este medio.

En el escrito, como nos explican, “también aportan muchas manifestaciones de vecinos, incluidas las del propio alcalde” que apuntaban que “no podía estar ahí por los fluidos que deja un cuerpo cuando está tanto tiempo en el lugar”.

Por eso piden que “se cite a declarar a las personas que realizaron esas manifestaciones y batidas” y que “se faciliten las imágenes de los drones que estaban por allí”, como reza el escrito que fue presentado este martes.

“La Guardia Civil dice, en sus conclusiones que el cuerpo fue depositado el 13 de enero allí. Estas son las peticiones que realizamos al Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid”, añade nuestra fuente.

Solicita esas imágenes de la Benemérita recogidas por los drones de las batidas con fecha y hora de cada imagen.

En las conclusiones del escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, la defensa de Óscar pide a la jueza citar a declarar como testigos a un ganadero de Traspinedo, al propio alcalde del municipio e incorporar el vídeo a las actuaciones.

Y a la Guardia Civil que aporte al procedimiento las imágenes recogidas por los drones usados durante las batidas de la búsqueda de Esther detallándose la fecha y hora de cada imagen. En un texto fechado a 16 de diciembre de 2024.



Todo, a pocas horas de que se celebre una vista decisiva en el caso por la desaparición y muerte de Esther López.