VÍDEO | Portillo brilla por Navidad: vive un encendido de luces único lleno de magia y novedad

La localidad vallisoletana de Portillo ya luce espectacular por Navidad. Ha sido este martes cuando el pueblo ha vivido su encendido de luces, que este año viene acompañado de una importante y atractiva novedad.

Con la puesta de sol, Portillo ha encendido, por primera vez en este 2024, sus luces navideñas. Una iluminación que ha sorprendido a las decenas de vecinos y visitantes que, protegidos de las gélidas temperaturas que han marcado esta tarde, han salido a las calles para ver en vivo y en directo lo radiante que luce la villa desde este 17 de diciembre, con motivo de esta época del año llena de magia, fantasía e ilusión.

Todos ellos han paseado por las céntricas calles de la localidad disfrutando de la decoración promovida por el Ayuntamiento, hasta llegar hasta la plaza de Pimentel, desde donde, por primera vez en la historia del municipio, ha tenido lugar una proyección con motivos navideños, acompañada de villancicos, sobre la torre del castillo.

Allí han sido testigos de la novedad más destacada en la iluminación navideña de este año, que ha sido inaugurada este martes y de la que, tal y como ha confesado el alcalde, Juan Antonio Esteban, en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, se podrá volver a disfrutar los días 27 y 30 de diciembre y 3 de enero, también a las 19:00 horas.

Una iniciativa que ha proyectado árboles de Navidad, campanas, estrellas, corazones y mensajes de 'Feliz Navidad' o '2025', entre otras muchas cosas, al ritmo de míticos villancicos como Feliz Navidad, El camino que lleva a Belén o All I want for Christmas is you.

En definitiva, una original apuesta que ha dejado atónitos y boquiabiertos a todos los que han tenido ocasión de verla, que ha sido el tema de conversación de gran parte de los allí presentes y que, en palabras del alcalde, pone de manifiesto que "en los dos últimos años hemos avanzado mucho en iluminación navideña".

"De hecho, entre la anterior legislatura y esta ha sido cuando hemos ido adquiriendo iluminación propia de Navidad", ha destacado el regidor, confesando, además, que la de 2024 año supera los 10.000 euros de inversión "entre iluminación y montaje".

Decoración navideña

Este año Portillo cuenta con cuatro árboles de Navidad, "dos en el primer distrito y otros dos en el segundo", y balconadas de la plaza adornadas con motivos navideños, como ya es habitual.

A ellas también se suma la proyección como principal novedad, así como la decoración de fachadas y escaparates por parte de comercios, establecimientos e incluso particulares, a petición del Consistorio.

Y es que, este ha lanzado una campaña, a través de la cual ha invitado a todo el que se precie a decorar sus fachadas y a mandar fotografías de las mismas para después hacer un vídeo con villancicos que publicarán en las redes sociales del municipio.

Los más pequeños, por su parte, van a recibir a cambio "un diploma y un detalle en forma de galletas navideñas", tal y como ha explicado el primer edil.

En la tarde de este martes, Esteban también ha aprovechado la ocasión para animar a vecinos y visitantes a salir por Portillo y disfrutar, "en buena compañía", del completo y atractivo programa de actividades ideado por el Ayuntamiento, con propuestas que garantizan la diversión de niños y adultos.

"Hay bastantes cosas que ver y de las que disfrutar estos días en Portillo", ha afirmado Juan Antonio. Entre ellas, una iluminación digna de ser contemplada y a la altura de muchas ciudades del territorio nacional.