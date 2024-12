Así es la vida de un famoso artista vallisoletano: más activo que nunca a sus 72 años

A sus 72 años, Alfonso Pahino es un hombre simpático y elegante. De esos de los que no quedan y con los que merece la pena hablar y disfrutar cuando nos cuenta su vida. El vallisoletano es famoso, no solo en su tierra, sino también en un gran número de provincias españolas y hasta en América, donde también ha actuado.

Ya, desde bien pequeño, formó parte de distintos grupos musicales de Valladolid. Una actividad que le viene de familia. En concreto de su padre. Cuenta con una de las voces más bonitas del panorama musical nacional.

Además, con algo más de 20 años ganó el premio revelación en el Festival de la Paz con la canción ‘Quiero Paz’. Nuestro entrevistado no para y su jubilación no se atisba en el corto y medio plazo. De hecho, ha sacado un nuevo disco que se llama ‘El Origen’, y prepara nuevos conciertos.

Charlamos con el vallisoletano para saber más sobre una vida llena de éxito, ganado a pulso, a base de talento y duro trabajo.

Vivir de su vocación

“Me defino como un tipo con suerte de poder vivir de su vocación apasionadamente como es la música. Es algo mágico para mí que comenzó hace ya mucho tiempo y con lo que espero continuar muchos años más”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestro protagonista nació en Valladolid. Concretamente en la calle Núñez de Arce, a los pies de La Catedral. A la temprana edad de dos años y medio se trasladó con su familia hasta el barrio de La Victoria, donde se crio.

“Recuerdo una infancia feliz. Estudié en el Cristo Rey, durante 12 años y luego me dediqué al mundo de la moda, como botones, en una tienda de la calle Duque de La Victoria. Luego fui dependiente y empecé alternándolo con la música formando grupos con amigos, los conjuntos Yeyé”, explica.

Alfonso Pahino Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Desde los 16 años formó parte de esos conjuntos. Casi, sin darse cuenta, ya estaba dentro, como profesional, del mundo de la música. Debutó con éxito en el Festival de la Paz en Valladolid, antes de ir a la mili, y ahí fue cuando arrancó su carrera como solista.

56 años de carrera

De niño ya cantaba en el coro de su colegio. Después, comenzó a componer canciones bajo el influjo de su padre que le “enseñaba canciones de Zarzuela, clásicas, líricas, napolitanas y muy bellas”. De ahí le vino su afición.

“Comencé con 16 años y tengo 72. Me he recorrido España varias veces. Hay un par de provincias en las que nunca he actuado, pero en el resto, prácticamente en todos. También en varios países de América, Italia y he hecho televisión en Alemania”, afirma el artista.

Cuando le preguntamos por la actuación que con mayor cariño recuerda, Pahino echa la vista atrás, concretamente a 2017, y a una actuación en la Plaza Mayor de la ciudad del Pisuerga ante 20.000 personas con el Dúo Dinámico.

“El Dúo Dinámico han sido mis primeros productores y los responsables de mi éxito discográfico. Compartimos escenario y es uno de los conciertos que recuerdo con más cariño”, explica.

También participó en La Voz Senior. “Decían que querían contar conmigo porque pensaban que estaba en plena forma y que los jóvenes debían conocerme. Accedí y fue un gran escaparate”, añade.

Una imagen de Alfonso Pahino Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

En plena forma a sus 72 años

Alfonso Pahino sigue en plena forma. Todas las semanas ensaya y prepara conciertos ya para verano y también para Navidad, mientras actúa en diferentes teatros. Sin ir más lejos, estará en su ciudad, en el tradicional concierto navideño en el Teatro Zorrilla de la ciudad del Pisuerga.

“Ahora vivo en Zaratán. Desde hace 24 años que vine de Madrid. He vivido en Gijón y también en Miami. En el Año 1975 me fui a Madrid hasta el año 2000, que vine a Valladolid para recalar en el municipio pucelano”, añade.

Ni está retirado, ni se lo plantea. Sigue en activo, con muchas actuaciones y acaba de sacar un disco que lleva el nombre de ‘El Origen’ con letra y música propias.

“Veo el futuro con optimismo y el sosiego que da la veteranía y la edad. Pido que no haya sobresaltos y disfruto de mi maravillosa profesión, familia y amigos. Miro al futuro con optimismo. Estoy sumamente agradecido por haber estado toda la vida viviendo del maravilloso mundo de la música”, finaliza.

Un artista único y un hombre de los que no quedan.