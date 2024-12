Carnero recrimina a Puente su "berrinche permanente" y se defiende de su acusación: "Yo homófobo no soy, él no lo sé"

Noticias relacionadas El Supremo avala la bandera gay en edificios públicos y da la razón a Diputación de Valladolid y Ayuntamiento de Zaragoza

La polémica por no colgar la bandera LGTBIQ+ en el balcón del Ayuntamiento continúa. Y esta vez ha propiciado un nuevo enfrentamiento entre el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el ministro de Transportes y exalcalde, Óscar Puente.

El pasado lunes, 2 de noviembre, Carnero aseguraba que mantenía su postura firme de no ponerla en el balcón del Ayuntamiento tras conocer la decisión del Supremo que avala la presencia de la misma en edificios públicos porque entiende que "no es un símbolo de significación partidista".

Una sentencia que en nada cambió la postura del regidor quien, garantizaba en declaraciones a los medios, que mientras él sea alcalde, "sólo estarán las oficiales". Es decir, la de la ciudad, la de la Junta de Castilla y León y la de España.

Unas declaraciones que nada gustaron al ministro, quien rápidamente le acusó por X de homofobia. "No era un problema de legalidad, era simple homofobia. Está bien que el Tribunal Supremo, además de sentar un criterio jurídico, haya ayudado a quitar algunas caretas", expresaba.

Palabras a las que este martes ha contestado el alcalde, quien lamenta que Puente "siga anclado en un berrinche permanente porque los ciudadanos de Valladolid no apostaron por él y no lo ha superado".

"Yo homófobo no soy. No lo era antes ni lo soy hoy. Él no lo sé", defiende Carnero. Quien reprocha que no se dedica "a lo que debe" y pone de ejemplo que, "en dos ocasiones, no recriminó la Ley del Solo sí es sí en el Ayuntamiento y tampoco defiende que los vallisoletanos tengan las mismas oportunidades que los catalanes".

Con ello, sostiene que: "De homofobia nada, si le queda algo de honestidad, sabe que no lo soy" y le pide que "supere el berrinche permanente" después de que, según expresa, "los vallisoletanos le dieron la espalda".

Miriam Chacón ICAL

Finalmente, el regidor ha querido aclarar que, pese a que no va a colgar la bandera en el balcón mientras siga en el gobierno, sí que están "comprometidos" y así lo reflejan con otro tipo de acciones.

Por ejemplo, "iluminar la cúpula del milenio con los colores de la bandera o la fachada del Ayuntamiento". Una polémica que Carnero da por zanjada.