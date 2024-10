"Bimbo se lleva nuestro pan": huelga de los trabajadores de la fábrica de Valladolid tras anunciar el cierre

Los trabajadores de Bimbo ya han comenzado con las movilizaciones anunciadas. Este miércoles salían a la puerta de la planta a las 20:45 horas y prolongaban la concentración hasta las 23:00 horas del jueves.

166 trabajadores directos y 40 indirectos que ven cómo cierran la fábrica que les da de comer y que siguen sin tener claro cuál es el horizonte que les espera.

Negociaciones que, por ahora, siguen sin llegar a ningún acuerdo. Aunque sí que ha habido algún avance y es que Bimbo contrataba a una empresa para realizar un plan de reindustrialización que, por ahora, cojea.

Los trabajadores de BImbo se manifiestan frente a la planta

El presidente del Comité de Empresa, Félix Fernández, aseguraba que la huelga transcurría con "normalidad" y que está siendo secundada por "toda la plantilla, sin excepción".

Con carteles en las puertas y altavoces, los trabajadores pedían que la planta de Valladolid no se cerrara. Y Fernández afirmaba que este apoyo es "crucial para las negociaciones".

"Es inhumano. A por ellos. Después de tantos años, nos vemos sin trabajo o Bimbo se lleva nuestro pan", han sido algunos de los cánticos que se han escuchado en esta mañana de jueves a las puertas del que todavía es su trabajo.

Unos acuerdos que, por ahora, no han llegado: "La situación está enquistada porque no hay planteamiento real de negociación. Todo está en tablas y hay que ver cómo se desenvuelve".

Y es que si algo tienen claro desde el Comité de Empresa es que comenzarán a dialogar cuando les garanticen el "pleno empleo". Una vez que esté esta carta sobre la mesa, hablarán de las "condiciones" y de esos "posibles traslados o indemnizaciones".

Por ahora, siguen con una "gran incertidumbre" y apostando por la viabilidad de esta fábrica, ubicada en el Polígono de San Cristóbal. Pese a que Bimbo tiene claro que se trata de un cierre "definitivo" y no parece que vaya a dar marcha atrás en su decisión.

Donde llega un halo de esperanza es en la posibilidad de que un inversor pueda proponer una posible alternativa que mantenga el empleo y permita continuar con la actividad.

Sin embargo, prefieren no aventurarse con esta idea ya que, por ahora, no tienen ningún dato en papel. "Dijeron que podría haber una empresa interesada, pero no nos dicen nada por confidencialidad", asegura.

Por ahora, desde la Fundación Anclaje les transmiten que "no hay avance" y ellos continúan "abogando por el pleno empleo de todos los trabajadores".

En relación con los traslados, Fernández manifiesta que podrían realizarse a las plantas de Santa Perpetua o Puente Genil.

Rubén Cacho ICAL Más de 600 personas se manifiestan contra el cierre de Bimbo en Valladolid: nueve jornadas de huelga en octubre

Por ahora, la previsión es que la huelga "continúe hasta que no haya avance en las negociaciones". El próximo martes y miércoles tendrán lugar nuevas reuniones y el miércoles y jueves, si nada cambia, seguirán las manifestaciones.