Así será la polémica y ruidosa mascletá que pondrá el punto y final a las fiestas de Valladolid

Valladolid vivió, este sábado 7 de septiembre, los últimos fuegos artificiales de estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de la ciudad del Pisuerga en un séptimo espectáculo pirotécnico que hizo las delicias de los asistentes y que sirve de preludio para que hoy se celebre la nueva y polémica mascletá.

El Paraje del Caño Hondo se preparaba este sábado para finalizar los espectáculos en forma de fuegos artificiales con una séptima sesión que ha corrido a cargo de la compañía valenciana ‘Pirotecnia Caballer FX’.

Era a las 22.15 cuando se comenzaba a ver el espectáculo de luz y sonido en el mítico Paraje del Caño Hondo. Con una duración de entre 10 y 15 minutos, como siempre, los asistentes se despidieron de la tradicional sesión de fuegos tal y como se entiende a lo largo de las fiestas de Valladolid.

Este domingo, 8 de septiembre, va a tener lugar, en la misma ubicación, la nueva mascletá al más puro estilo valenciano. Comenzará a las 22.15 horas y va a correr a cargo de Pirotecnia Gironina y que también llevará fuegos artificiales.

Protección Civil ha recomendado acudir con antelación al espectáculo. Utilizar transporte público. También respetar las instrucciones del personal de seguridad y no sobrepasar el perímetro de seguridad acotado. En caso de necesidad, acudir al personal de seguridad o sanitario dentro de la zona de seguridad.

También, si un artificio pirotécnico cae al suelo sin explotar, no tocar ni empujarlo ya que puede explosionar. Toca avisar a la Policía o Seguridad. Si eres responsable de una persona menor, no permita que use o manipule artificios pirotécnicos.

Además, recuerdan que el espectáculo de la mascletá nocturna genera una emisión de ruido superior a la de los fuegos artificiales. Serán 8 minutos en los que se van a detonar 150 kilos de pólvora, ni más ni menos.

Polémica

El Grupo Municipal Toma la Palabra, el pasado 28 de agosto, denunciaba los “perjuicios” que “previsiblemente va a provocar la mascletá que el Ayuntamiento ha provocado” y los concejales de la formación de izquierdas advertían sobre las “serias repercusiones para la salud de las personas y el bienestar de los animales de esta manifestación pirotécnica”.

El concejal de VTLP, Jonathan Racionero, señalaba que “la mascletá es una acción más de las muchas que se están llevando a cabo en la ciudad contra el medioambiente” y pedía una mayor concienciación con las personas con hipersensibilidad acústica y con trastornos del espectro autista, así como con niños, niñas y otros pacientes con enfermedades crónicas.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad en el Ayuntamiento de Valladolid afirmaba que “la seguridad es muy importante” y “se va a hacer en un espacio acotado en Caño Hondo como el resto de las actividades pirotécnicas que conllevan ruido y demás”.

Jiménez apuntaba que “la motivación para celebrar esta actividad pasa por dotar de novedades” a todos los espacios de la ciudad.

“Está reglada, es segura y se hace en muchas partes de España”, afirmaba.