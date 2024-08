Declarado un incendio en las proximidades de las chabolas junto al Benito Menni de Valladolid

Más de una hora. Eso es lo que llevan trabajando, al menos, efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid en un incendio declarado a unos 50 metros de las chabolas que se ubican junto al centro hospitalario del Benito Menni, según han confirmado fuentes del cuerpo a este periódico.

El fuego ya era visible a eso de las 15:01, momento en el que la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido hasta cinco llamadas alertando de un incendio en esta zona, en un "campo seco". Seguidamente, dieron aviso a los bomberos, al servicio de Medio Ambiente y a la Policía Municipal de Valladolid.

Por parte de los bomberos han acudido hasta dos vehículos del Parque de Canterac, dotados con más o menos media docena de efectivos. Por el momento, pasadas las 16:00 horas de este viernes, el incendio permanece activo.

Humareda que se aprecia desde la rotonda del San Agustín

No obstante, desde la sala de operaciones del 112 de Castilla y León han señalado que, en principio, no hay personas afectadas, dada que no se ha solicitado la presencia sanitaria.