La Junta Electoral expedienta a Carnero por hacer campaña en redes sociales el 9-J

La Junta Electoral Central ha expedientado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, por pedir el voto en redes sociales durante la jornada electoral en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. La Ley Electoral impide publicar mensajes electorales ese día y en la cuenta oficial del alcalde en la red social X se escribió una publicación con las etiquetas "VotaPP" y "TuVotoEsLaRespuesta". El organismo ha revocado el archivo de la Junta Provincial de Valladolid, pero ha entendido que las expresiones del regidor en la red social no son constitutivas de delito.

El jefe de prensa del Ayuntamiento, Juan Manuel García, se inculpó de ese "error" que escribió "por inercia" y aunque la Junta Electoral Central ha estimado que "consta en el expediente que fue otra persona la que reconoce que llevó a cabo esa publicación, no lo es menos que lo hizo en el perfil particular del alcalde de Valladolid, y no consta -indica- que este haya denunciado intromisión ilegítima en su perfil de esas redes sociales".

Con todo, el organismo ha considerado que "cuestión diferente es si los hechos denunciados merecen ser remitidos al Ministerio Fiscal" y ha considerado que "carecen de un grado de ofensividad como para poder ser consideradas como delito, pero por el contrario pueden constituir una infracción de lo dispuesto en el artículo 53 de la LOREG".

La Junta Electoral ha estimado el recurso del PSOE, ha revocado el acuerdo de la Junta Provincial del 21 de junio de 2024, expedientando al regidor vallisoletano, que tiene la posibilidad de recurrir.