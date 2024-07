Elena, la vallisoletana que dará de comer a deportistas y Casa Real en los JJOO de París: tiene un hotel en Senegal

Es un verano, este del año 2024 en el que el deporte no falta. Estamos inmersos en la fase final de la Eurocopa que se está disputando en Alemania, se está celebrando El Tour de Francia, como todos los años, Wimbledon también tiene su cota de protagonismo, y muy pronto van a llegar los Juegos Olímpicos de París. De hecho, van a arrancar el próximo 26 de julio y se prolongarán hasta el 11 de agosto.

La capital francesa presentaba oficialmente su candidatura el 23 de junio del año 2015 y nueve años después, aquí estamos, a las puertas de la XXXIII Olimpiada en lo que se espera que sea el mayor evento multideportivo de la historia que va a mantener atentos a miles de personas a lo largo y ancho de todo el mundo.

La capital francesa se convierte así en la segunda ciudad, junto a Londres, que va a albergar tres veces los Juegos Olímpicos tras 1900 y 1924. Además, estos marcarán el centenario de los últimos llevados a cabo en tierra parisina. Por lo que pasa por ser una cita especial.

También lo va a ser para Elena Martín Unibaso. Vallisoletana de nacimiento y que suma 16 años trabajando con el Comité Olímpico español. Desde Pekín 2008 ayudaba a hacer la comida que deportistas, personalidades y Casa Real comían en plena disputa de los Juegos.

Esta vez será la jefa. Nuestra entrevistada cuenta, en la ciudad del Pisuerga, con un Restaurante llamado la Flor de la Canela, con 23 años de historia, y hace algo más de dos abrió un hotel en Senegal. Amante de viajar y de la lectura, EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con ella antes de que haga las maletas para viajar a París.

Una mujer decidida

“Me considero una persona independiente y cabezota. No me achanto con nada y me gustan mucho los retos. Llevé una infancia mixta. Vivía en Valladolid, en la Plaza de El Salvador e iba a un colegio de monjas y también, con mi padre, en una finca rural en Cubillas de Santa Marta”, asegura Elena, pucelana de 40 años y con las ideas muy claras.

Nuestra protagonista asegura que se “ha criado sentada en una silla dentro de una cocina” porque su madre “era cocinera” y que, para ella, “la cocina es una religión”. Hace 23 años decidió abrir La Flor de la Canela, un establecimiento hostelero que se ubica muy cerca del polémico paso de Arco Ladrillo.

Fue en pandemia cuando, además, decidió abrir un hotel en Senegal. Hace casi tres años. Compró la finca a través de Google Maps y se lanzó a la aventura. “El hotel va impresionantemente bien. Es un paraíso. Que me digan lo que tengo que hacer lo llevo mal”, asegura nuestra entrevistada.

Allí combina la comida senegalesa con platos españoles, de esos de toda la vida como la tortilla. Se desayuna pan con tomate y también da una excelente ensaladilla rusa.

Elena Martín Unibaso en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

Desde 2008 en los JJOO y este año al frente de la cocina

“He ido a apoyar en la cocina de la Casa de España a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, de Londres 2012, de Río de Janeiro 2016 y también estuve en Tokio hace tres años. Con Paco, de La Criolla, todos esos años. El pasado mes de junio de 2023, en la Feria del Libro, Alejandro Blanco decidió que fuera yo como cocinera principal este año y estoy muy agradecida”, explica Elena.

Atesora experiencia, por tanto, para ponerse al frente de esa Cocina de España que dará de comer a “deportistas, Casa Real, invitados de Casa Real, Presidencia, Gobierno, presidentes de Federación y patrocinadores”. También se instalará un Área de Bienvenida para para tomar algo.

“Veo como algo fundamental el hecho de que una mujer esté al frente de la cocina española en los Juegos Olímpicos de París. Estoy muy ilusionada porque, además, he podido confeccionar el equipo que he querido y con ellos vamos a ir a hacer el mejor papel a la capital francesa”, añade la pucelana.

Elena estará al frente de la cocina con un joven varón de 25 años como ayudante y con tres personas más en sala para dar el mejor servicio. Otras dos mujeres y un hombre. Un equipo de cinco personas para ofrecer lo mejor a los deportistas y al resto de personalidades anteriormente citadas.

Elena junto a Alejandro Blanco y Jesús Julio Carnero Ayuntamiento de Valladolid

El menú

“Ya tenemos confeccionada la lista de platos que vamos a ofrecer. Lo necesitábamos cuadrar para saber los kilos de alimentos que necesitamos. Va a haber platos híbridos que pueden ir desde el tartar de atún, a las carrilleras estofadas al vino tinto o el bacalao al pil pil”, nos explica Elena.

Un menú equilibrado con cinco o seis platos al día en el que la ensalada de tomates con ventresca, la ensaladilla rusa de primero y una carne o un pescado de segundo serán propuestas que los deportistas podrán escoger por las noches en la Casa de España.

“En ningún menú meto pasta. En la Casa de España solo damos la cena. Durante el día, los deportistas están compitiendo y, además, cuentan con un buffet gigante en la Villa Olímpica. Mantener una buena alimentación es clave y vamos a intentar ofrecerles lo mejor”, explica Elena.

Aceite de oliva de Baena, anchoas de Santoña… todos los platos llevarán los mejores productos de nuestra tierra.

El 20 de julio, rumbo a París

“Cogeremos el vuelo a París el 20 de julio. Tengo muchas ganas de ir, de comenzar y de meterme en faena. Esos es lo que más me apetece porque llevamos un año preparando todo. Ahora tengo algo más de nervios, pero seguro que todo sale bien”, afirma la vallisoletana.

Sobre si ya tiene preparadas las maletas, Elena confiesa a EL ESPAÑOL de Castilla y León que “siempre” las hace “el día anterior” o incluso “la madrugada del mismo”. Se muestra convencida de que todo saldrá bien y este año trabajarán con pinganillos para que la coordinación sea de diez.

“Tengo mucho cariño a Alejandro Blanco y le estoy muy agradecida. Empecé yendo a los Juegos Olímpicos de Pekín cuando solo tenía 23 años. Cumplí los 24 allí y lo celebré en la Muralla China. Cuando acabe en París me iré de vacaciones a Albania. Es tradición que pase mi cumpleaños, que es el 15 de agosto, fuera de España”, afirma.

Elena Martín Unibaso finaliza afirmando que “es muy importante demostrar que no se han equivocado en mi elección”.