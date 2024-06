La odisea de Laura para conseguir cita presencial con su médica en Laguna: más de un mes de espera

Noticias relacionadas Sacyl garantiza este verano la apertura de todos los centros de atención primaria: así será su plan de contingencia

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, anunciaba en la mañana de este lunes, 10 de junio, que “todos los centros de Atención Primaria de Castilla y León se mantendrán abiertos”. Incidía en que “ningún centro de salud ni consultorio local se cerrará durante este verano”.

Así lo afirmaba el consejero, en una rueda de prensa que ofrecía junto a la directora general de Atención Sanitaria, Silvia Fernández. Ha sido durante la presentación del Plan de Contingencia Sanitaria para la época estival de la Gerencia Regional de Salud, donde, como novedad este año, “no se podrá disponer de especialistas médicos hasta el mes de septiembre, con motivo de la pandemia, ya que entraron en el sistema en 2020, y se licenciarán el verano”.

Sin embargo, una joven vallisoletana de 33 años llamada Laura, ha denunciado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, la situación que está sufriendo, con la Sanidad como protagonista. Asegura que “ha tenido que acudir a Urgencias” porque la cita presencial médica en el Centro de Salud de Laguna de Duero “será el 23 de julio” tras más de un mes de espera.

Una odisea

“Este lunes, 10 de junio, conseguí hablar con mi médica de cabecera, telefónicamente. Le comenté mi situación, que tenía un problema médico desde hace unos meses y que necesitaba que me viera. Le dije que no conseguía ninguna cita médica presencial con ella en el mes de junio”, asegura Laura.

Nuestra entrevistada apunta que la profesional sanitaria le comentó que “había problemas a la hora de pedir cita” y que “cogiera la primera que saliera”. Laura nos confiesa que preguntó a su médica, en forma irónica, que “Si sale en agosto, ¿qué hago?” y le contestó “pides en agosto”.

“Le dije que no tenía la culpa de lo que estaba sucediendo pero que iba a poner una reclamación. Me metí en la aplicación y me dieron cita presencial con ella para el 23 de julio. Un mes y medio después. Una odisea para que me atienda mi médica en el centro de salud de Laguna”, explica.

Después de esto, la vallisoletana llamó al teléfono de citas para “ver si había algún error” y “no me cogieron el teléfono”, pero le llamaron un rato después.

Reclamación y paso por Urgencias

“Me volvieron a llamar y les dije que necesitaba una cita presencia y que no encontraba hueco hasta el 23 de julio. Me comentaron que estaba habiendo problemas en Laguna de Duero con las vacaciones de los sanitarios y que todo se estaba retrasando”, añade nuestra entrevistada.

Con esto y con la cita fijada para ese 23 de julio, en el día de ayer, Laura presentó una reclamación ante Sacyl. “No es lógico tener que esperar 43 días para una cita presencial de Atención Primaria”, ha añadido.

Laura asegura que este martes “ha tenido que ir a Urgencias” y le han comunicado que “la situación se va a desbloquear”. Sin embargo, ella continúa “con dolores” y con su cita para dentro de más de un mes.