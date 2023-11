Archivan la causa contra el profesor del Lourdes por abusos sexuales

El pasado 17 de mayo de este año, EL ESPAÑOL de Castilla y León les informaba de que el Colegio Nuestra Señora de Lourdes remitía un comunicado con el que se informaba a las familias de los alumnos del centro de un hecho que calificaban como “importante” y decidían apartar de la docencia a un profesor del dicho centro educativo por “comportamiento inadecuado”.



La noticia generaba un gran revuelo en el centro. De hecho, fueron algunos de los padres del colegio los que, a renglón seguido, emitían un comunicado recogido por este periódico en el que salían en apoyo del docente afirmando que “se niegan a aceptarlo” y mostraban su “profundo desacuerdo” con el cuestionamiento que se hacía de la integridad moral del profesor.

“Algunos le conocemos de las reuniones de tutoría y desconocemos a fondo el problema, pero este profesor cuenta con unos defensores de primer orden que son nuestros hijos”, apuntaba el comunicado.

El caso, por los presuntos abusos sexuales del docente a unas alumnas del centro educativo se puso en manos de la Fiscalía y ahora, la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid ha archivado la causa contra este profesor por ese supuesto “comportamiento inadecuado” con dichas alumnas y ha archivado la causa contra él por un presunto delito de abuso sexual.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, la jueza ha dejado claro que las cinco alumnas denunciantes “malinterpretaron un gesto del profesor” y que el resto de la clase “no presenció los supuestos comportamientos inadecuados”.

Al profesor de la asignatura de matemáticas de la clase de 1º D de la ESO de dicho centro se le imputaba un delito contra la libertad sexual en la persona de las cinco alumnas menores de edad, como apunta el escrito. Las menores aseguraban que el profesor de matemáticas “les hacía un masaje en los hombros llegando incluso a tocar el pecho a una de las alumnas”. Unas declaraciones negadas, de forma rotunda, por el investigado.

“Bajo ningún concepto” aceptaba el docente dichas imputaciones asegurando que hay que estar “muy loco” para realizar este tipo de actos. Añadía, incluso, que “solo con pensarlo le generaba una gran tensión porque no cabía en sus esquemas de docente”.

Finalmente, se ha dictado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas en mayo a raíz de las denuncias de las alumnas del centro.

“La declaración de las menores no está rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo y, por tanto, el delito denunciado no está apoyado en datos añadidos a la pura manifestación subjetiva de la víctima, por lo que no habiéndose acreditado mínimamente las conductas abusivas denunciadas procede el sobreseimiento provisional de lo actuado”, finaliza la magistrada.

