El alquiler a 100 euros/mes de un bar enciende la polémica en un pueblo vallisoletano

El pasado 7 de noviembre de 2023 el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid publicaba una resolución por parte de la Alcaldía del Ayuntamiento de Castronuño anunciaba la contratación para la explotación del Bar del Centro de Convivencia de la localidad vallisoletana que se ubica a unos 50 minutos en coche de la capital y que presume de ser uno de los pueblos con más encanto de dicha provincia.

El plazo para la explotación de dicho establecimiento hostelero es de dos años, como reza la publicación de un Bar en el Centro de Convivencia que se ubica en la calle Real Número 82. El contrato se formulará por un plazo comprendido entre el día 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, ambos incluidos.

La tramitación es ordinaria y el procedimiento abierto de forma que primará la oferta económicamente más ventajosa como único criterio. El tipo de licitación se establece al alza por 1.200 euros anuales, o lo que es lo mismo, 100 euros al mes.

Los requisitos que solicita el Ayuntamiento de Castronuño pasan porque el futuro explotador del espacio cuente con solvencia económica, financiera, técnica y profesional, atendiendo a lo que determina el pliego de las cláusulas.

La fecha límite de presentación de ofertas finalizará a los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un anuncio que viene firmado por el alcalde de Castronuño, José Ignacio Vázquez Herrera.

IU enciende la llama

El pasado 20 de noviembre, Izquierda Unida Castronuño enviaba al alcalde un comunicado “ante el conflicto generado en el municipio a causa de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia” del 7 de noviembre por el que se anunciaba la contratación para la explotación del Bar del Centro de Convivencia” y presentando alegaciones.

Afirman que la convocatoria “está dictaminada unilateralmente por la alcaldía” y “redactada en unos términos que son, a todas luces, gravemente perjudiciales para los intereses de los profesionales que conforman el gremio de la hostelería local del que viven varias familias en Castronuño”.

Añaden que se trata de una licitación que se oferta por 100 euros al mes en lo que creen que es “un alquiler muy por debajo del precio de mercado” y que “ocasiona un escenario de competencia desleal al no partir de iguales condiciones”

“Solo se entendería un pliego de condiciones tal, si en Castronuño no existiera ningún establecimiento hostelero y el ayuntamiento tuviera que tomar esta medida con carácter social. No siendo este el caso, el ayuntamiento no tiene ninguna necesidad de intervenir para facilitar la puesta en marcha de un bar por debajo de precio de mercado, afectando negativa y deslealmente a los existentes”, apunta Izquierda Unida en un escrito firmado por su portavoz, y alcalde anterior, Enrique Seoane.

La formación apunta, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que existen ya un total de 5 establecimientos hosteleros, y apuntan que con esta licitación “también se ven perjudicados los intereses del conjunto del vecindario, al verse mermados los rendimientos de los bienes municipales que han de revertir en favor de los ciudadanos y ciudadanas de Castronuño”.

Por ello han pedido la retirada inmediata de la convocatoria para que quede sin efecto y también la apertura de una mesa de diálogo al respecto en la que participen los integrantes del gremio afectado y los grupos políticos de la oposición.

Contestación desde el Ayuntamiento

Desde el consistorio de Castronuño han contestado a Izquierda Unida hablando de una reunión acordada el viernes pasado con los hosteleros del pueblo para el día 20, en una publicación de dicho día.

“Los hosteleros no han tenido nada que ver con el escrito redactado por el partido de IU que anda deambulando por ahí (sin el consentimiento de los propietarios de los bares). Con el fin de llegar a un acuerdo entre los hosteleros y la nueva corporación municipal para que no se vean afectados por la licitación del "Bar de los jubilados", y después de dialogar en buena armonía y amistosamente, hemos llegado a un entendimiento con ellos en el que no se ven afectados por nada y en el que van de acuerdo ambas partes”, afirmaba el consistorio.

Desde el Ayuntamiento de Castronuño añaden que “esperamos no causar molestias a nadie” y que “esta decisión ha sido tomada con el pensamiento de no perjudicar a los negocios de nuestro pueblo” y “velar por el bien de todos nuestros ciudadanos, que es nuestra base fundamental”, finalizan.

