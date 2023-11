Se va el concejal del PSOE que facilitó que el PP tomara la Alcaldía por primera vez en un pueblo de la provincia de Valladolid

Noticias relacionadas Dos pactos que han incendiado la provincia de Valladolid

El pasado 28 de mayo de 2023 se celebraban las elecciones en los diferentes municipios de la provincia de Valladolid. En Castronuño, el Partido Popular ganaba las elecciones con 229 para conseguir tres concejales. Izquierda Unida se quedaba a solo 5 votos de los “populares” logrando 224 votos, pero el mismo número de ediles. El PSOE conseguía 84 votos y un concejal e iba a resultar clave para saber lo que ocurría en uno de los más bellos municipios de la provincia pucelana que cuenta, en la actualidad, con 812 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Se esperaba con expectación el 17 de junio en el lugar. Día en el que se tenía que conformar el gobierno y en el que se iba a conocer quién iba a ser el que cogiera el bastón de mando. Tras unas negociaciones sin acuerdo entre Izquierda Unida y el PSOE, la formación liderada en el lugar por Enrique Seoane, para evitar un gobierno “popular”, decidía votar a los socialistas. Concretamente a Carlos Martín. Sin embargo, este se abstenía para facilitar la investidura del “popular” José Ignacio Vázquez.

“La decisión de Carlos Martín en ese pleno de investidura la tomó él, junto a la agrupación. Es una decisión que toma el partido. Ahora, entrará Jesús Hernández Álvarez, que va a ser el secretario general de la agrupación en Castronuño e iremos todos de la mano”, aseguran, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, fuentes socialistas.

Una decisión que acababa con 44 años de gobiernos del Partido Comunista, de Izquierda Unida y una incursión breve del PSOE. Se ponía fin así con el gobierno de Enrique Seoane (IU) que ostentaba el bastón de mando los últimos ocho años en el lugar y entraba a gobernar José Ignacio Vázquez (PP).

La salida de Carlos Martín Herrero

El pasado miércoles, 11 de octubre, se celebraba un pleno extraordinario en la localidad vallisoletana con tres puntos del día. El primero de ellos era la toma de conocimiento de la renuncia presentada por el concejal del PSOE, Carlos Martín Herrero. El edil presentaba su renuncia el 30 de septiembre de 2023, tras asumir el cargo en la sesión constitutiva del consistorio el 17 de junio de ese mismo año.

El pleno, por unanimidad, aprobaba la renuncia y se comunicaba el acuerdo a la Junta Electoral Central. El siguiente en la lista de los socialistas es Jesús Hernández Álvarez. Será en el pleno del mes de noviembre, concretamente el 30 ese mes, cuando se haga efectivo el cese del concejal anterior y tome posesión como edil de los socialistas en el lugar.

La llegada de Jesús Hernández

“Voy a tomar posesión en el próximo pleno, en el mes de noviembre. En Castronuño se pueden barruntar muchas cosas, pero, de momento, mociones de censura ninguna. La decisión que tomó Carlos no la tomó él de manera particular. La adoptó el grupo. Yo, también seguiré las directrices macadas. Si, en algún momento, el alcalde del PP da motivos para presentar una moción de censura, no tendríamos inconveniente en presentarla”, asegura Jesús Hernández Álvarez, en declaraciones a este periódico.

Todo tras ser preguntado sobre si, ante esta marcha de Carlos y su llegada, la línea de los socialistas podría variar para forzar una moción de censura que sacara de la Alcaldía a José Ignacio Vázquez.

“La moción de censura tendría que estar motivada. Ahora mismo no hay motivo para llevarla a cabo. La misma postura que teníamos durante el pleno de investidura, la mantenemos a día de hoy. No ha variado nuestra relación con el Partido Popular”, apunta Jesús Hernández, que se convertirá además en el secretario general de la agrupación en Castronuño.

Nuestro entrevistado apuesta por el “diálogo” y apunta que el hecho de que en un pueblo gobierno el PP o quién sea “le da igual” porque “lo importante es la persona”. Añade además que trabajan “con transparencia” y “no esconden nada de nada”.

“Se lo dije a Quique (por Enrique Seoane), si la forma que tuvo de hablar con nosotros tras estas elecciones, la hubiera tenido anteriormente, no habríamos tenido problema en que siguiera de alcalde, pero no ha contado con nosotros para nada”, asegura Jesús Hernández.

Izquierda Unida vuelve a tender la mano al PSOE

“Aún no hemos hablado con Jesús. Estamos esperando a que tome posesión de su cargo. Siempre hemos tendido la mano al PSOE. En el pleno de investidura, como Carlos nos dijo que no nos iba a votar, nosotros le votamos a él para evitar el gobierno del PP. Sin embargo, él se abstuvo, en algo que fue surrealista”, apunta Enrique Seoane, anterior alcalde de Izquierda Unida en Castronuño.

Desde su formación se vuelve a tender la mano a los socialistas. Apunta que, si son capaces de llegar a acuerdos en el Gobierno de España y en otros ayuntamientos, “no entienden que en Castronuño no”, dentro de una política de bloques, de izquierdas y derechas, en el que el primero tiene la mayoría en el lugar, con los cuatro ediles que suma IU y PSOE y los tres del PP.

“La pelota está en el tejado del PSOE, también la responsabilidad de que haya un gobierno de izquierdas en Castronuño”, finaliza Enrique Seoane.

