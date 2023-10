La cara b del pluriempleo: “Hacienda me levantó 1.900 euros por trabajar 14 horas al día”

En las últimas semanas Nano, un joven de Toledo, se ha hecho viral por mandar un mensaje directo a los jóvenes que lo tienen todo. Él necesita dos empleos para sacar adelante a su familia. El protagonista de un vídeo que acumula millones de visualizaciones asegura que “calle es cuidar a tu familia”. Lanza el mensaje a esos jóvenes con dinero, a esos que a los que les dan la paga y no les falta de nada.

El protagonista del vídeo pregunta a estas personas, a las que manda la directa pregunta de por qué dejan el instituto. También les cuestiona que se gasten el dinero de los progenitores en porros, en ir de fiesta o en beber. Nano les explica que él proviene de una familia humilde y apunta que se está matando a trabajar. Por ejemplo, para pagar unas zapatillas a su hermana. En definitiva, para que en su humilde casa no falte de nada.

El de la ciudad manchega es duro cuando afirma: “Y vosotros que tenéis la suerte de poder vivir una juventud más tranquila, os creéis calle. Calle no es eso. Es cuidar a tu familia”, añade en un mensaje que se ha viralizado y que ha aparecido en muchos medios de comunicación en los últimos quince días. Nano ha recorrido diversos programas televisivos en estos últimos días contando su experiencia.

Jose María Diéguez Navarro es un hombre de 35 años que, en la actualidad, está asentado en su puesto de empleo en Saint Jean, la multinacional que se ubica en la localidad vallisoletana de Mojados. Ejerce como técnico de laboratorio en el lugar, pero ha tenido que, a base de esfuerzo, ir ascendiendo poco a poco.

Para llegar hasta aquí, el vallisoletano estudió bachillerato primero y después, un Grado Superior en Análisis y Control. Nuestro empleado también ha tenido que vivir la cara b del pluriempleo, sobre todo entre los años 2017 y 2019. En ese lapso tuvo que trabajar durante 14 horas al día para ver como Hacienda le retenía importantes cantidades de dinero por la figura el doble pagador.

Su formación y la dura crisis económica que arrancó en 2008

“Me considero una persona tranquila, trabajadora, que me adapto a lo que viene y que se lleva bien con todo el mundo. Soy un hombre sociable que he tenido una infancia bonita en el barrio de Pajarillos de Valladolid y que disfrutaba jugando al fútbol en el Club Deportivo Don Bosco”, confiesa nuestro entrevistado recordando, con nostalgia, su pasado.

José María lleva lo de trabajar desde bien pequeño. En la calle Gallo de la ciudad de Pisuerga, en el barrio de Pajarillos y desde una edad bien temprana, se le podía ver desde pequeñito echando una mano a su madre y a sus dos hermanas mayores en la frutería familiar que dispensaba los mejores productos a los vecinos. Raro era el día que el establecimiento frutero no estaba hasta arriba de clientes.

Poco a poco, y con el paso de los años, este amante del Real Valladolid comenzó a formarse en busca de un futuro. Consiguió el bachillerato y, tras esto, entre los años 2006 y 2008 cursó el Grado Superior en Análisis y Control en el Instituto Ramón y Cajal. Después llegó la crisis económica que azotó a todo el mundo, pero con especial intensidad a nuestro país. En los años posteriores tuvo que pluriemplearse para llegar hasta donde está hoy en día.

José María en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

El pluriempleo

“Empecé a trabajar por ETT. Por esos años, después de finalizar los estudios, decías que querías trabajar y te llamaban para dos días en Panrico para hacer donuts, o descargar camiones. Cuando veían que tenías más disponibilidad, te llamaban más. Así fue como empecé a encadenar trabajos, eso sí, sin estabilidad, y a trabajar temporalmente en varias empresas”, nos explica el protagonista de esta historia.

Incluso pensó en opositar. Empezó a estudiar. Sin embargo, en ese marco de crisis lo acabó dejando por falta de plazas para entrar en Zacofarva, en Arroyo de la Encomienda, donde consiguió un contrato algo más largo, de un año, para seguir sumando meses a su vida laboral. En la actualidad tiene 13 años cotizados, a sus 35 primaveras, algo fuera de lo común en los tiempos que corren.

“La época del pluriempleo total fue entre los años 2017 y 2019. Estaba en Luxintec, también en Arroyo de la Encomienda y en Electro Outlet, en la Avenida de Gijón. Trabajaba durante 14 horas, pero me di cuenta de que, si quería tener un proyecto de vida, debía hacerlo”, añade José María.

Su sueño era ahorrar para independizarse y comprarse un piso. Para ello, se levantaba a las 6.30 horas. De 8 a 17 horas lo daba todo en Luxintec y, para rematar la faena, hacía lo propio en Electro Outlet desde las 17.30 y hasta las 21.30. Incluso los sábados, de 10 a 14, iba a transportar electrodomésticos.

El “palo” de Hacienda

“En el año 2018, sin ser el curso entero, tuve que pagar a Hacienda más de 800 euros. En el año 2019, 1900. Hacienda me levantó 1900 euros por trabajar 14 horas al día. Todo para cobrar, entre ambos empleos, un sueldo de 1.300 euros al mes. Pienso que, en vez de gravar más a los pluriempleados deberían de desgravar de estas cargas tributarias a personas que, como yo, solo queríamos ganar un sueldo digno trabajando, en dos sitios, durante 14 horas”, apunta nuestro protagonista.

El vallisoletano defiende que, con estas acciones por parte de la Agencia Tributaria, lo que se hace es “desmotivar a las personas que quieren trabajar”. Apunta que se les “corta las alas” y parece que el Gobierno lo que busca con estas acciones es “tener más empleados, más que buenos trabajadores”.

Sobre el vídeo de Nano añade que “lo que traslada es bueno” y que, apuesta por ayudar a su familia desde joven, cosa que muchos no hacen en la sociedad que vivimos hoy en día. “Sin embargo, me llama la atención que se magnifique o dé tanta importancia a algo que debería ser normal como es buscarse la vida y salir adelante por ti y por los tuyos”, añade.

La estabilidad tras mucho esfuerzo

José María ahora es feliz, como él mismo confiesa. Suma cuatro años de experiencia en la planta que Saint Jean. Ha cambiado recientemente de puesto. Antes estaba en el departamento de Calidad, donde desempeñaba un trabajo más de fábrica y ahora se centra más en los ensayos y en pruebas de laboratorio, precisamente lo que había estudiado hace más de 15 años.

Planta de Saint Jean Industries, en Mojados

“Con esfuerzo y trabajo todo se consigue. Hay veces que tu cabeza llega a un límite. Ahí es cuando debes pararte a reflexionar. A veces, es mejor gastar tiempo en buscar otro trabajo que en continuar en el que estás. Quizás no sea lo más sencillo a corto plazo, pero sí que lo es a largo”, sentencia el pucelano.

José María destila ilusión, optimismo y buen rollo. Él se centra en vivir, al máximo, el día a día. Todo después de pasar años duros como pluriempleado. El gran esfuerzo tiene, siempre, su recompensa.

Sigue los temas que te interesan