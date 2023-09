Lo que será noticia en Valladolid en los próximos meses: presupuestos, Avenida de Gijón, estadio, Goyas...

Tras analizar sus 100 primeros días en el gobierno, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha puesto sobre la mesa los proyectos de futuro y las situaciones que vivirá la ciudad en los próximos meses. Soterramiento, movilidad, estadio José Zorrilla, llegada de Switch e Innobat son solo algunos de los temas que serán noticia.

Carnero ya advirtió de que las cuentas se han encontrado en el Ayuntamiento de Valladolid tras el gobierno de PSOE y VTLP no eran las más óptimas, ante esto, se mantiene a la espera de la entrega del informe económico por parte del interventor para poder analizar, sobre todopor el incremento del endeudamiento en 20 puntos en los últimos años. De momento la idea es la elaboración de unos presupuestos y para ello se ha solicitado a las diferentes concejalías sus previsiones. Tienen de fecha hasta el próximo 2 de octubre. Precisamente por este detalle de las cuentas, ha confirmado que la rebaja que se anunció en campaña sobre el tipo de gravamen del IBI y el coeficiente aplicado a las cuotas del Impuesto de Circulación de Vehículos (IVTM) no entrará en vigor en el próximo año. "A lo largo del mandato se establecerá esa rebaja", ha afirmado, pero sin dar fechas.



En cuanto al soterramiento, se ha iniciado el estudio de modificación del Plan General para su adaptación al soterramiento viario, y se han producido avances en la modificación de los estatutos que ampliarán el objeto social, pero ahora se espera mantener una reunión con la ministra en funciones, Raquel Sánchez. Carnero sigue hablando de que el soterramiento es “un derecho irrenunciable” y se va a seguir luchando por ello. Ahora bien, el regigor no ha detallado si en las cuentas de este próximo año aparecerá la partida municipal comprometida para financiar este proyecto.

También habrá que comenzar a hablar de Innobat, que la semana pasada dio una buena noticia, y de Switch Mobiliy. Carnero afirma que se han tenido “conversaciones informales” que espera que en las próximas semanas sean “formales”.

La remodelación del estadio de fútbol de José Zorrilla también se mantiene a la espera. “Hemos tenido conversaciones con el Real Valladolid, porque hay dos ámbitos de trabajo Ciudad Deportiva y el estadio”, ha asegurado, para finalmente rechazar cualquier información pues “no les puedo avanzar nada, estamos en plena negociación”.

Asimismo, sobre movilidad, de momento o no habrá noticias porque se está a la espera de conocer que todo lo que se quiere hacer esté dentro de la legalidad. La reforma de la ordenanza de Movilidad ha recibido 60 alegaciones. Carnero ha criticado que pese al mensaje de la oposición de que se iban a eliminar carriles bicis, es todo lo contrario. “Lo que vamos a hacer es desmontar lo que hay en esta ciudad porque no se ve en ninguna ciudad del mundo”. Así, uno de las promesas era la modificación del carril bici en la Avenida de Gijón para que vuelva a tener dos carriles para los vehículos. “Estamos trabajando para que el carril bici pueda tener hechura a través de la calle Mieses. Habrá carril bici, pero también dejaremos que la entrada a Valladolid deje ser un punto de carga” ha analizado para posteriormente certificar que todo se hará bajo la legalidad. “No haremos nada ilegal, no somos Puigdemont, hacemos las cosas como hay que hacerlas. Dijimos que íbamos a modificar la ordenanza, pero bajo la ley. Pronto los vallisoletanos verán los cambios”, ha anunciado.

Otros asuntos sobre la mesa y ya planteados en la campaña electoral será la puesta en marcha de la Oficina antiokupación, la recuperación del concejo abierto, para lo que se está preparando el primero para el próximo 10 de octubre, así como la puesta en marcha del concejal de barrio, y saber por fin el área de la Zona de Bajas Emisiones y cómo afectará a la ciudadanía.

