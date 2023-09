La amnistía, León de la Riva, los 100 días de Carnero y la ZBE desatan las tensiones en el pleno de Valladolid

El pleno municipal del Ayuntamiento de Valladolid empezaba con cierta tranquilidad en la mañana de este lunes, 25 de septiembre. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de las mociones con temática nacional, en este caso sobre la ley de amnistía, ha ido deshaciendo ese 'buen ambiente' hasta terminar siendo una sesión bronca llena de ataques entre la oposición y el Gobierno de PP y Vox.

La sesión plenaria comenzaba con una moción de Toma la Palabra para instar a la Junta de Castilla y León y a formalizar la construcción de las instalaciones deportivas en los centros educativos de Miguel Delibes, Íñigo de Toro y Juan de Juni. Y, aunque las primeras discrepancias entre los grupos municipales ya salieron a relucir y se llevó a cabo una sustitución de los términos de la moción, la iniciativa era aprobada por unanimidad.

Todo ello tras la petición del Partido Popular, representado en este caso por la concejala de Deportes, Mayte Martínez, para incluir las enmiendas de sustitución que hablaban de retomar la formalización de los convenios entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Ejecutivo autonómico.

Pero todo cambiaría con la moción estrella del PP, impulsada por el partido a nivel nacional en todos los consistorios de España, contra una ley de amnistía. Ha sido aquí donde el tono y la tensión en el pleno ha ido 'in crescendo', dejando evidencias de la diferente posición entre los grupos.

Blanca Jiménez, la concejala 'popular' de defender la moción, ha calificado ésta de "necesaria", al tiempo que ha recalcado que el impulso de una posible ley de amnistía para los implicados en el 'procés' "está desgastando el Estado de derecho". "Pretenden retorcer la ley, una ley que en sus manos ya no es igual para todos", ha denunciado refiriéndose a Pedro Sánchez y el PSOE.

De la misma manera, ha reafirmado que debemos "alzar la voz contra este chantaje" y ha aclarado que es una "semana decisiva" con la oportunidad de que el "sentido común prospere", haciendo alusión así a la sesión de investidura a la que se someterá mañana martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que en estos momentos se antoja complicado que sea positiva. Una sesión a la que, por cierto, acudirá el alcalde de Valladolid y senador, Jesús Julio Carnero, según ha anunciado la propia Jiménez en una pregunta al final del pleno.

Por su parte, Anguita ha recordado las "amnistías fiscales" que se sucedieron en 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy y de las que se beneficiaron "26.683 particulares y 618 empresas". "Al PP le bastaron 375 palabras en 2012 en esa amnistía fiscal. Ahí no se rompía España, no se quebró el Estado de derecho", ha recalcado la de Toma la Palabra.

El siguiente turno de palabra ha sido para la teniente de alcalde de Vox, Irene Carvajal, quien ha acusado a Sánchez de estar "dispuesto a hacer cualquier cosa para seguir en su sillón". "La amnistía vulnera principios como la libertad, la justicia y la igualdad entre españoles", ha afirmado.

Desde la bancada del PSOE, a través de Pedro Herrero, se han preguntado si Carnero se va a pasar el mandato "dedicándose a esto" o a "hacer de alcalde". "En ocho años jamás llevamos a cabo ninguna moción mandada de Ferraz. Dan por hecho el fracaso de su candidato", ha añadido. En la misma línea, el portavoz socialista ha puntualizado que en España el presidente es elegido por el Congreso de los Diputados, igual que la corporación municipal, y que las elecciones las "gana quien tenga los votos requeridos de la cámara". "No tenemos la culpa de que su partido sea incapaz de sumar los apoyos", ha destacado.

En su segundo turno, Blanca Jiménez ha mostrado su ilusión de que la oposición votase a favor de la moción, algo que posteriormente no ha sucedido, aunque se ha aprobado con los 14 votos a favor del Partido Popular y de Vox.

El propio Carnero, que no suele intervenir ni con referencias directas hacia su persona, ha afirmado que Puigdemont "claro que afecta a Valladolid". "Formamos parte del pacto constitucional y lo que se puede quebrar ese pacto constitucional. Nos estamos jugando entre todos poderles explicar lo que somos como nación a todos nuestros descendientes", ha manifestado.

El siguiente punto a tratar, que también ha desempolvado la tensión, ha sido el plan de calidad del aire, donde desde la bancada socialista se ha instado al equipo de Gobierno al cumplimiento óptimo del mismo. Las discrepancias han llegado especialmente en el apartado de la Zona de Bajas Emisiones y sobre su aplicación en Valladolid, con un grupo socialista y el de Toma la Palabra pidiendo que se respetase el propuesto en la anterior legislatura y el Partido Popular y Vox dejando caer que se quedará en "su mínima expresión". Incluso, los segundos han llegado a hablar sobre un área de restricción de tan solo 0,3 kilómetros cuadrados.

"La salud es un derecho irrenunciable", ha querido dejar claro en su intervención Charo Chávez, del PSOE. Mientras tanto, el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha defendido su gestión y el de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha acusado a los socialistas de querer "imponer sus políticas con el recurso del miedo", refiriéndose a las palabras de Chávez que les había acusado de "negacionistas del cambio climático".

Pero realmente la tensión más avivada se ha visto con la cuarta de las mociones, promovida por el PSOE para que el Ayuntamiento de Valladolid no se convirtiese en una emulación del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Herrero ha comenzado señalando que de los 100 primeros días de Gobierno de PP y Vox se saca una conclusión, que es que quieren convertir el Ayuntamiento de Valladolid en una "sucursal del PP" como "ya hicieron con la Diputación".

Para el socialista la "receta" de Carnero consta de "dos ingredientes": "Poca gestión y mucha propaganda". Ha acusado al alcalde de "no hacer nada" en lo que es "realmente importante" para Valladolid, como es "amarrar a Switch e InoBat". "Las energías se la dedican a la propaganda. Se hacen fotos montados en Biki, que cuando la inauguramos dijeron ustedes que iba a ser un fracaso, al mismo tiempo que eliminan carriles bicis", ha añadido.

Durante su turno de réplica, Blanca Jiménez ha querido señalar, en referencia a las palabras de Herrero sobre los 20 años de Gobierno del PP hasta 2015, que "esto seguirá siendo así en este mandado, vamos a recoger ese testigo que hubo aquí y lo vamos a llevar a su máxima expresión".

Precisamente, ha sido en este punto cuando ha llegado una de las polémicas más tensas del pleno de este lunes. Y es que Herrero, volviendo a contestar a Jiménez, ha afirmado que si lo que quieren es recoger ese testigo "esperemos que Carnero no llegue a la cárcel, que León de la Riva no lo hizo por muy poco", para luego afirmar que es un "delincuente convicto".

Al paso de estas palabras ha salido el propio Carnero, quien ha recordado que el exalcalde 'popular' salió "absuelto por los tribunales", aunque desde el PSOE "intentaron otra cosa", para repetir hasta en tres ocasiones que el tema "está zanjado". Igualmente, el actual regidor se ha preguntado que si en los ocho años de gobierno de la ahora oposición hubieran hecho por Valladolid "una cuarta parte" de lo que hizo León de la Riva "cuanto hubiera crecido en progreso económico y social" la ciudad pucelana.

El debate ha continuado con una nueva moción del PSOE en el apartado de preguntas, que a pesar de haberse presentado fuera de plazo fue aceptada por Carnero, sobre el polémico nuevo puesto de Coordinación Política. De nuevo, Herrero ha cargado contra Carnero asegurando que este nuevo órgano directivo sirve para "enchufar a un funcionario amigo suyo" porque ha "preferido irse al Senado".

Asimismo, ha apostillado que Carnero "no confía" en su equipo de concejales porque no delega competencias en ellos y que ello hace que no haga falta que "nadie critique que su equipo sea flojo". "Sepa que en absoluto que a mí no me ofenden sus palabras, no sé a sus compañeros, que tampoco pueden presentarse", ha aclarado refiriéndose a las declaraciones de Carnero en el pleno anterior donde aseguró que no podía presentarse al nuevo cargo por no ser funcionario.

Por su parte, Cuadrado, de Vox, ha acusado a Herrero de estar "mendigando constantemente" y ha querido defenderse de la calificación de "machista" que le impuso el socialista en la anterior sesión plenaria. "Si le coge mi madre, que tiene 92 años, le pone el culo como una alpargata", ha sentenciado.

