En busca de 3.000 euros para salvar de la cárcel a María: “No me quedará otra que cumplir la pena”

El pasado 5 de marzo de 2022, EL ESPAÑOL de Castilla y León acercaba a sus lectores una dura historia. La de María Fernanda, nacida en Zaratán en el año 1956, de 68 años. En la actualidad está jubilada y ha tenido que superar momentos duros y trágicos en su vida. Ahora intenta dejar atrás sus problemas con las tragaperras, todo con la inestimable ayuda de la Asociación de Jugadores Patológicos de Valladolid.

La de Zaratán es amante de los paseos y disfruta mucho yendo al Campo Grande, con el fin de dar a comer a los cisnes. De hecho, ha puesto nombre a cada uno y les llama para ver si le reconocen.

Sin embargo, María Fernanda está a la espera de juicio. Ella misma nos confesaba, en declaraciones a este medio, que el pleito se celebraría después de sustraer joyas que estaban valoradas en 14.000 euros, que después vendía para gastárselo en tragaperras.

Un juicio que, según apunta Ángel Aranzana, presidente de Ajupareva, está ya “a la vuelta de la esquina”. Desde Ajupareva aseguran, también en declaraciones a este periódico que “han abierto una campaña de crowdfunding para llegar a los 3.000 euros como eximente para demostrar que tiene buena fe y para que el juicio no llegue a celebrarse”.

“Se llega a un acuerdo de dos años de prisión, pero como María no tiene antecedentes no tendrá que entrar en la cárcel para cumplir esa pena. Ojalá que lleguemos a alcanzar los 3.000 euros que necesitamos. Depende de la gente. María, cada día que pasa, está más deprimida, pero ella evoluciona en su lucha contra la ludopatía”, añade Ángel Aranzana.

La campaña de crowdfunding asegura, en la publicación que puede verse a través de este enlace, que desde Ajupareva recaudan fondos por dos motivos: el primero, el de salvar a María que se encuentra en rehabilitación de su ludopatía ante el juicio en el que piden seis años y medio de prisión para ella, para evitar ese ingreso en prisión y seguir con su nieta y con la rehabilitación para hacer el pago a la Fiscalía y el resto, desde los 3.000 para ayudar a María hasta los 14.000, se usaría para seguir dando ayuda a las familiar que llegan hasta Ajupareva pidiendo ayuda.

“Estoy bastante mal”

“Estoy bastante mal. Creo que no se va a llegar porque es mucho dinero. No me va a quedar otra que cumplir la pena. Los seis años y seis meses de cárcel”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y Léon, la protagonista de esta historia.

María Fernando añade que “está yendo a todas las sesiones de Ajupareva” en la lucha contra esa ludopatía y que “limpia el jardín” del centro que se ubica cerca de las instalaciones de las Piscinas de Río Esgueva.

“No tengo problemas. El daño y la culpabilidad siguen en mi cabeza. Borraría esos años de mi vida. En esta vida haces cosas, que en ese momento no piensas y luego vienen las consecuencias”, apunta nuestra entrevistada.

Hasta el momento, se han recaudado un total de 55 euros. Recordemos, que el reto está en llegar a los 3.000 para salvar a María de la cárcel y luego poder alcanzar los 14.000 para que Ajupareva pueda seguir dando una asistencia que se antoja indispensable hoy en día.

