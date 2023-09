"Éxito de participación, incremento del turismo y escasas incidencias": el Ayuntamiento finaliza las fiestas de Valladolid con "satisfacción"

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo han llegado a su fin. Los vallisoletanos se levantaban este lunes con resaca emocional tras más de una semana plagada de eventos en cada rincón de la ciudad. Ahora solo queda empezar a tachar en el calendario los días para volver a celebrar, aunque aún no está muy claro cuándo tendrán lugar el próximo año.

Este lunes, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha ofrecido un balance del resultado de las fiestas de Valladolid. Comenzaba afirmando que han sido 10 días de "gran éxito de público y participación" con una ciudad "abarrotada".

En este sentido, ha expuesto los datos de participación en este 2023, que han superado los de años anteriores. En relación con los turistas, han incrementado en más de 1.000 personas respecto al año pasado. Un total de 12.383 han visitado la ciudad del Pisuerga.

Por otra parte, ha querido reseñar la ocupación hotelera donde, según las primeras estimaciones que tienen, ha sido "muy alta". Unas cifras a las que ha ayudado la Vuelta Ciclista a España que pasaba por Valladolid el pasado 5 de septiembre.

Lo "más significativo" han sido las "escasas incidencias" que ha habido durante estos días festivo. Las asistencias sanitarias de la Feria han sido 241 con 28 traslados a hospitales. La Policía Municipal ha registrado 25 denuncias en el tramo administrativo, un parte de accidente con daños materiales, 9 atestados por alcoholemia, 2 por accidente y alcoholemia, 2 por accidentes con heridos graves o 1 por control de alcoholemia.

En relación con los puntos violentas, Jiménez se muestra "satisfecha" por el funcionamiento con una "labor informativa de primer nivel". Lo más satisfactorio, sin duda, es que no ha habido que lamentar ninguna agresión. Motivo por el cual la concejala felicita a todos por "el comportamiento y civismo en las calles", demostrando así que Valladolid es una "ciudad respetuosa y abierta".

Las cifras han sido muy significativas. Por la Plaza Mayor han pasado durante estos días cerca de 200.000 personas. Y, además, cuatro días se han cerrado los accesos por el aforo. El resto ha estado 3/4 partes completas. Además, en el balcón del Ayuntamiento ha habido casi 100 usuarios con movilidad reducida -con un acompañante por persona- disfrutando de los eventos de la ciudad.

La Feria de Día es todo un éxito cada año. Por ello, el objetivo que tienen de cara al futuro es "seguir mejorándola" y lograr que haya cada vez más visitantes en las casetas. Por otra parte, las actividades en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo han tenido un "enorme éxito" en la calle.

La Playa de Las Moreras se ha convertido ya en un referente de los jóvenes. Cada año, miles de ellos acuden a divertirse al ritmo de los DJs que hay allí presentes. De este modo, destacan el "elevado" número de personas que ha habido, convirtiéndose en uno de los que más afluencia ha registrado. El número de incidentes no ha sido elevado -teniendo en cuenta el volumen de población que ha discurrido por la zona- y se han registrado 37 atenciones sanitarias y 15 traslados a hospitales.

Valladolid ha podido enmarcar un nuevo Récord Guiness demostrando que es una ciudad de cine. En él han participado 2.400 personas. Al igual que también han circulado miles de turistas por la Feria de Cerámica y Alfareria que ha contado con un factor sorpresa: el pasacalles de la banda valenciana de Llíria con el concierto 'Llíria city of music' el día 8 de septiembre.

La Feria de Folklore y Gastronomía no empezaba del todo con buen pie. La DANA provocaba inundaciones en las cocinas y en el recinto y retrasaba la apertura. Sin embargo, no ha sido un inconveniente porque ha tenido un inmenso éxito, como cada año. La feria también sufrió las consecuencias de las intensas lluvias en el primer fin de semana pero se supo reponer. La concejala ha recordado que estará disponible hasta el próximo domingo 17 y que desde el 12 hasta el 15 -en horario de 17:00 a 20:00h- no habrá música y se reducirá el ruido para las personas con trastorno espectro autista y diversidad funcional. En este sentido, uno de los objetivos que se han marcado de cara al próximo año es que las fiestas sean "más accesibles".

Los fuegos artificiales también han sido un gran atractivo turístico. Jiménez ponía en valor la novedad piromusical implantada este año que ha contado con un gran número de espectadores en el recinto ferial.

La concejala no ha querido finalizar la intervención sin agradecer a los servicios de limpieza. Han recogido 3.386 toneladas de residuos urbanos en estos 10 días; 131.214 kilos de vidrio y 52.837 kilos de papel y cartón.

En definitiva, el equipo de gobierno finaliza con una gran satisfacción en estas fiestas y con algún objetivo pendiente. Por ejemplo, pondrán más hincapié en la Feria de Día, mejorarán los espacios de las casetas regionales o darán una "mayor visibilidad" a las personas con discapacidad.

Por otra parte, ha garantizado que están trabajando con el objetivo de cambiar la ubicación de las casetas regionales, tal y como estaba previsto.

