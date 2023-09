La concejala de Turismo responde a Puente tras acusarles de usar el balcón del Ayuntamiento en fiestas: "Que lo demuestre"

Las fiestas de Valladolid han discurrido con total normalidad. Sin embargo, el choque entre el gobierno y la oposición se ha dejado notar por redes sociales. El 8 de septiembre, el líder del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, señalaba por Twitter que los concejales hacían un uso indebido del balcón del Consistorio.

Este, durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, es un espacio habilitado para las personas con movilidad reducida. Pero Puente acusaba a los concejales del Partido Popular puesto que sus "hijos y amigos" lo utilizaban para ver el concierto desde el balcón. "Mira que tuve que aguantar que me dieran caña con que veíamos los conciertos desde el balcón del Ayuntamiento, cosa que jamás hicimos", defendía.

Del mismo modo, tras alegar que los populares sí hacían uso del mismo, afirmaba que son: "Los putos amos". Una polémica que no quedaba ahí porque el socialista aseguraba "tener pruebas gráficas" de los hechos. Sin embargo, argumentaba que no es "como ellos" y no saca "imágenes de la familia de nadie y menos, en este caso, que son menores".

Tengo las pruebas gráficas de esto. Pero yo no soy como ellos. No saco imágenes de las familias de nadie. Y menos en este caso que son menores. https://t.co/bfAz1jSlLT — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 8, 2023

Una acusación ante la que la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha contestado este lunes en una rueda de prensa sobre el balance de las fiestas. Afirmaba que con "todo el trabajo" que han tenido durante estos días, "lo último que voy a hacer es estar pendiente de lo que ha dicho el líder de la oposición en Twitter". Pero no solo eso, sino que asegura no haberlo leído porque la tiene "bloqueada". "Si considera que hemos hecho algo que sea ilegal o irresponsable que lo demuestre. No está esta concejala a las ocurrencias de lo que dice el líder de la oposición", finalizaba tajante.

