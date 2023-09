Programa de fiestas de Valladolid 2023: viernes 1 de septiembre

Ya están aquí. Este viernes 1 de septiembre se da el pistoletazo de salida a las ferias y fiesta de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid. Diez días por delante de diversión, gastronomía, cultura, reunión con amigos y ganas de pasarlo bien. Ahora bien, no hay que perder de vista el programa de actividades porque son muchas y variadas.

El ESPAÑOL NOTICIAS de Castilla y León te ofrece cada día el programa detallado con todas las actividades hora a hora. Este viernes lo más destacado, como es habitual, será el pregón que se realiza en el balcón del ayuntamiento. Además, con una vallisoletana, Alba Oliveros, que está de rabiosa actualidad ya que es una pionera en el fútbol femenino, ella ha sido la primera mujer en narrar un partido de Primera División. Pero también destaca el concierto en la Plaza Mayor a cargo de Tanxugueiras y Cepeda, un viejo sueño del ex alcalde Óscar Puente que dejó como herencia.

Es el momento de pasarlo en grande y de disfrutar de una ciudad que se engalana para saborear sus fiestas patronales. Además aquí puedes consultar el programa completo que espera a lo largo de estas dos próximas semanas.

VIERNES 1

16:30 h

Acera de Recoletos Concentración de peñas de Valladolid con sesión de los DJ´s residentes de Coordinadora de Peñas deValladolid DJ Peke Teso, DJ Viti, Dj Yorska, DJ Bethsaida, DJ Félix, DJ Domenech, DJ Queco, DJ Raider, Sergei Rez y DJ Finisher Coordinadora de Peñas

18:00 h

Plaza del Milenio Tía Melitona

18:00 h

Calle Bolo de la Antigua Concentración de Peñas de Fevapeñas amenizada por charanga el Pendón Fevapeñas

18:00 a 00:00 h

Escenario Rosaleda – Pista de Skate. Actuaciones locales. Consejo Local de la Juventud de Valladolid

19:00 h

Acera Recoletos, Pza. Zorrilla, C/ Miguel Íscar, C/ Duque de la Victoria, C/ Ferrari y Pza. Mayor. Desfile de Peñas con carrozas musicales amenizado por batucada ConClave Coordinadora de Peñas

19:30 h

De C/ Bolo a Plaza Mayor Pasacalles con charanga el Pendón. Fevapeñas

19:30 h Plaza Mayor

Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros “Los Fogatos”

19:45 h

Pasacalles con charanga el Pendón

Recorrido: C/ Bolo de la Antigua,C/ Arzobispo Gandasegui, Pza. de Portugalete, Pza. de la Libertad, Bajada de la Libertad, Fuente Dorada, C/ Lencería y Plaza Mayor Fevapeñas

20:00 h

Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: 16 añitos

20:00 h

Teatro Zorrilla. Peter, el musical

20:00 h

Sala Borja. Entre pillos anda el juego

20:00 a 23:00 h

C/ Santiago. Punto Violeta informativo

20:30 h

Plaza Mayor. Pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2023 a cargo de Alba Oliveros Acompañan dulzaineros “Del Valle”. Chupinazo

20:30 h

Pérgola del Campo Grande “Las Verbenas de la Feria”. Orquesta Etiqueta Negra

20:30, 21:15, 22:00 y 22:45 h

Casa Museo José Zorrilla Microteatro: “Sinceridad”. La Quimera de Plástico

20:45 h

Plaza Mayor. Imposición del Pañuelo al Conde Ansúrez por parte de Eduardo Kilez

21:00 h

Plaza Mayor

Concierto de Cepeda.

21:00 h

Teatro Carrión. Yo sobreviví a la EGB

21:00 a 04:00 h

Paseo de Las Moreras Morerock 2023: Segis, Amamarla!!, grupos locales, DJ’s, karaoke punk-rock Otra Pucela es Posible

21:15 a 04:00 h

Paseo de Las Moreras

II Moreras Beach Festival Con sesión de los DJ´s residentes de la Coordinadora de Peñas DJ Peke Teso, DJ Viti, Dj Yorska, DJ Bethsaida, DJ Félix, DJ Domenech, DJ Queco, DJ Raider, Sergei Rez y DJ Finisher

22:30 h

Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: 16 añitos

22:45 h

Plaza Mayor

TANXUGUEIRAS

00:15 h

Plaza Mayor. LOS DEL LÍO

