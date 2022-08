El sueño de Alba Oliveros hecho realidad: la primera mujer en narrar partidos de LaLiga en Movistar+

Periodista, vallisoletana, 27 años y con una carrera prometedora en el mundo deportivo. Ella es Alba Oliveros y, a partir de ahora, estará en todas las televisiones narrando los partidos de Movistar+. Su incorporación se ha anunciado hace escasas unas semanas y ella no para de soñar con el pistoletazo de salida. Podríamos decir que durante este tiempo ha estado cultivando los 90 minutos más decisivos de su historia para acabar con la mejor de las victorias posibles: ser la primera mujer en narrar un partido de primera división.

El fútbol es una pasión que le ha acompañado desde pequeña, pero el periodismo apareció más tarde: “No tenía claro si quería hacer periodismo deportivo porque me parecía muy complicado este mundo. Periodistas deportivas había pocas”, confiesa Alba Oliveros a este medio de comunicación.

La andadura comenzó muy pronto. Desde primero de carrera se puso manos a la obra y empezó a practicar. “La universidad era muy teórica, por eso decidí desde el inicio adentrarme en medios, hablar de fútbol, hacer muchas cosas a la vez. Era lo que me gustaba y la mejor forma de aprender”.

Sin duda, el partido que recuerda con más cariño fue un FC Barcelona- Real Valladolid CF en el Camp Nou. Ella, pucelana, no había podido disfrutar aún al equipo en primera división desde que subió en 2018 y, poder verlo allí, fue una manera de volver a su ciudad. “Lloré mucho”, confiesa.

Primera mujer en narrar un partido de primera división

Los sueños, muchas veces, se hacen realidad. Alba Oliveros supone un antes y un después en esta profesión. Marca un punto y aparte en el periodismo deportivo. Llega con un aquí estoy yo para demostrar sus capacidades y valía. Lo primero que hizo cuando se enteró de que formaría parte de Movistar+ fue “saltar y gritar”. Además, asegura que se quedó en “shock” y que aún no es consciente de esta noticia. “Hemos escuchado y visto a mujeres narrar, pero casi siempre han sido otros deportes. Estar en La Liga y con una continuidad es algo histórico y puede abrir el camino a que haya más mujeres narradoras”, asevera.

Aún no ha tenido tiempo para asimilarlo ni para prepararse. “Estar al lado de los más grandes me va a hacer crecer mucho. Seguro que al principio me costará, pero pondré todos mis esfuerzos. Con el paso del tiempo mejoraré y aprenderé muchísimo al lado de los grandes comentaristas con los que comparto espacio”, añade Oliveros.

Los sueños de la joven estrella del periodismo deportivo

Los sueños podríamos decir que están “cumplidos” para la joven vallisoletana. Ahora mismo no le quedan más. “Esto era inalcanzable”, asegura. Cuando comenzó su andadura en GOL quería hacer piezas o vídeos para Movistar+ y eso ya le parecía tocar el cielo. Después, se propuso hacer el minuto a minuto y también lo logró. Más tarde pudo presentar en Gol Sport. “A medida que iba consiguiendo metas, iba teniendo más. La última, sin duda, era la de narrar y lo he logrado. Ya no creo que pueda pedir nada más”, expresa.

Un poco de aliento para las nuevas generaciones

Adentrarse en el mundo del periodismo deportivo siempre ha parecido un reto. “Más si eres mujer, que es como si siempre tuvieras que estar demostrando más que el resto”, apunta Oliveros. Ella, desde su experiencia, anima a las jóvenes que se quieren dedicar a este oficio a “trabajar” y a que lo vivan “como si el trabajo fuese su vida” para que se “note que sabemos y crean en tu profesionalidad”.

“Yo hago todo con la misma ilusión, independientemente de donde me encuentre. Disfrutar de lo que haces, da igual el nivel y, sobre todo, mostrar que estás disponible para cualquier cosa. Dar lo máximo de ti en cualquier ámbito, ese es el mejor consejo”, finaliza la periodista deportiva.

