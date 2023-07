Aparece una furgoneta con pintadas en la puerta de un colegio electoral de Valladolid

La jornada electoral de este domingo 23 de julio, día de unas elecciones generales históricas en España, no ha estado exenta de incidencias en la ciudad de Valladolid. En la ciudad del Pisuerga, a la entrada del colegio electoral del Puente Colgante, el centro Nuestra Señora de la Consolación, ha aparecido una furgoneta con una pintada "con un mensaje alusivo a las elecciones". Así lo ha desvelado la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, en una rueda de prensa esta mañana.

La delegada del Gobierno no ha querido desvelar que ponía en el mensaje ya que, según ha afirmado, la Junta Electoral ha ordenado su retirada pra que "no incida en el voto". Barcones ha señalado que, en el caso de "reintroducirlo", se estaría haciendo lo contrario de lo que ha marcado la Junta Electoral y ha abogado porque todos esos mensajes "sean retirados" para que "no alteren la libre decisión" de los ciudadanos de Castilla y León.

