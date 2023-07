Excesos de las fiestas, pintadas y un vocal dormido: las incidencias del 23-J en Castilla y León

Las elecciones generales de este domingo, 23 de julio, no se han librado de las clásicas incidencias y anécdotas en la constitución de las mesas electorales. Aunque las primeras horas de la jornada electoral han transcurrido con normalidad y sobre las 9:20 de la mañana las 4.527 mesas de la Comunidad estaban constituidas, en algunos municipios se han producido algunos incidentes relacionados con los excesos de las fiestas y se han registrado pintadas en algunos colegios electorales. Además, han tenido que ir a buscar a su casa a un vocal que se había quedado dormido y en un colegio electoral se han quedado sin papel higiénico, entre otras curiosas anécdotas.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha informado de que en el municipio salmantino de La Alberca faltaba el segundo vocal titular y por error se ha constituido la mesa con el suplente del primer vocal. Al darse cuenta del error han tenido que ir a buscarle y hacer un nuevo acta de constitución de la mesa, por lo que en este municipio la votación se cerrará a las 20:15 horas.

En Santa Marta de Tormes, municipio salmantino que se encuentra celebrando sus fiestas patronales, los excesos de la noche se han hecho notar en la jornada electoral. La presidenta de una mesa ha dicho que tenia gastroenteritis y los dos suplentes, según ha informado la delegada, habían cumplido con su obligación de estar presentes pero presentaban "síntomas evidentes de embriaguez" y la titular ha decidido quedarse a pesar de su enfermedad.

La ingesta desmedida de alcohol también ha sido protagonista en otra localidad de Castilla y León. En el municipio abulense de Arenas de San Pedro, un vocal se ha presentado también con síntomas de que la ingesta de alcohol "había sido por encima de lo conveniente" y como no había suplentes se ha quedado ejerciendo como vocal. Además, el primero que ha entrado a votar ha tenido que conformar la mesa.

En el municipio leonés de La Encina han tenido que ir a buscar a un vocal a su casa porque se había quedado dormido. Además, han aparecido pintadas en colegios de Segovia, Aranda de Duero y Valladolid cerca de los colegios electorales y han sido "inmediatamente borradas". En la ciudad del Pisuerga, a la entrada del colegio del Puente Colgante, ha aparecido una furgoneta con una pintada con un mensaje alusivo a las elecciones.

La delegada del Gobierno no ha querido desvelar que ponía en el mensaje. "Se ha retirado para que no incida en el voto, si lo reintroducimos haríamos lo contrario de lo que esta haciendo la Junta Electoral. No vamos a hacer nada contrario a lo que esta señalando la Junta Electoral que es que todos esos mensajes sean retirados para que no alteren la libre decisión de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad", ha afirmado.

Por otro lado, la jueza de paz del municipio leonés de Cacabelos ha dimitido y no había sustituto nombrado, por lo que las actas las recogerá el juez de paz de Villafranca del Bierzo cuando se dirija a la Junta Electoral.

171.126 votos por correo y plena normalidad

Barcones ha destacado que la normalidad ha sido la tónica dominante en las primeras horas de la jornada electoral de este domingo. Ha recordado que la votación se prolonga hasta las 20:00 horas y que los 4.500 representantes de la Administración van a informar a las 14:00 y a las 18:00 horas de los datos de participación.

En estos comicios, en Castilla y León se eligen 31 diputados de los 350 que componen el Congreso y 36 senadores, cuatro por provincia. En la mesa electoral hay dos urnas, una al Congreso y otra al Senado.

Es reseñable la alta incidencia del voto por correo, con 171.126 sufragios emitidos por esta vía en la Comunidad. Desglosado por provincias, en Ávila se han producido 8.525 votos por correo, en Leon 29.751, en Palencia 12.039, en Salamanca 23.393, en Segovia 8.831, en Soria 6.314, en Valladolid 43.920 y en Zamora 10.223.

Los subdelegados del Gobierno en las nueve provincias han coincidido en resaltar la plena normalidad de la jornada y la escasez de incidencias. Solo algunas anécdotas como la sucedida en Burgos, donde una persona ha preguntado si podía votar por otra con un poder notarial o en Zamora, donde en un colegio se les ha acabado el papel higiénico.

En Valladolid, se ha reseñado la solicitud del Ayuntamiento de La Mudarra porque el local electoral previsto tenía una pequeña avería en el saneamiento y se ha solicitado el cambio de ubicación al Ayuntamiento y no ha habido "ningún problema", en palabras de la subdelegada del Gobierno, Alicia Villar.

Un total de un 1.920.000 personas pueden acercarse a sus colegios electorales en Castilla y León durante este domingo para ejercer el derecho al voto y 161.500 electores conforman el censo de los españoles residentes en el extranjero, unos votos que se escrutarán entre el 28 y el 31 de julio.

