El vallisoletano que se emocionó con el himno del Real Madrid en su boda: "Miré a mi novia y supimos que iba a ser nuestra canción"

Noticias relacionadas Sorpresa de camino al altar: el novio se emociona por la entrada con el himno del Real Madrid

Hay días donde los sentimientos son incontrolables. Cada persona se conmueve por un motivo, pero no cabe dudas de que el fútbol es uno de los puntos débiles de miles de personas. Ver un partido de tu equipo favorito, hacerte una foto con tu ídolo, viajar para ver un encuentro importante o, porque no, que tu novia entre al altar con el himno del equipo de tus amores.

Esto es lo que ha sucedido en la boda de Julio Muñoz y Nuria. Y no solo le ha conmocionado a él, sino que las redes se han hecho eco muy rápidamente de esta situación tan poco común. Se tiende a pensar que la entrada de la novia debe ser con música tradicional, pero estos jóvenes han demostrado que de eso nada.

Él es vallisoletano y ella madrileña y contraían matrimonio este pasado fin de semana en el Cortijo de Mónico, una finca ubicada en Majadahonda (Madrid). Julio no pudo evitar las lágrimas cuando la vio entrar al son de esta melodía que significa tanto para ellos. “Fue un momento muy especial, estar rodeado de toda tu gente y ver entrar a mi futura esposa de la mano de su padre mientras sonaba el himno de la décima, hace que sea una situación muy emotiva”, afirma en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Podría parecer que se trataba de una sorpresa, pero no. Estaba todo perfectamente planeado. Y es que cuando eligió junto a su ya mujer Nuria las canciones de la ceremonia, ella tuvo claro que quería entrar con esa canción junto a su padre. El fútbol, no cabe duda, de que une a esta pareja. Ella también es futbolera y reconoce que tienen suerte de “poder animar a nuestro equipo en el templo blanco todos los partidos”. Un hecho que al protagonista de esta historia le pone “la piel de gallina viendo la forma en la que vive el Real Madrid, como canta las canciones, anima y sufre”.

Un vínculo que los une, y mucho: “Da igual dónde estemos o con quién. Siempre está el Real Madrid en la tele o en el móvil, juntos o separados siempre lo comentamos. Cuando estamos a distancia, nos llamamos para ver cómo están jugando, opiniones de cambios o ‘quejarnos’ de algún jugador que no lo están colocando bien”.

Alguno puede pensar que esta decisión es arriesgada y podría no gustar a los familiares que allí se encontraban. Pero no es así. Desde el primer momento apuntaron una lista de canciones que no volvieron a rebatir. Con el himno de la décima se miraron y supieron que “no podía ser otra”.

Julio asegura que conoce el “inmenso significado” que supone para su familia política. En el caso concreto de su suegro es “socio compromisario y abonado desde hace 60 años y con ocho finales de Champions vividas a su espalda y fiel seguidor internacional de El Real Madrid”. Por ello, sabe que “se les removió un sentimiento de orgullo hacia ambos viendo como padre e hija, hinchas incondicionales, entraban juntos del brazo escuchando a su equipo”.

Para él, el Real Madrid supone “infancia, buenos recuerdos, familia y amigos”. Es seguidor desde que es pequeño porque en casa ya lo seguían. “Tengo buenos recuerdos con mi hermana pequeña, enamorada de Iker Casillas, se ponía su camiseta firmada por él y nos íbamos al jardín a jugar al fútbol con nuestras porterías como si fuésemos jugadores”.

Nadie puede dudar de que lo que siente es devoción, lo que le ha llevado a hacer alguna que otra locura. Recuerda que el año pasado cogió un vuelo chárter a París para ver la final contra el Liverpool y se volvió esa misma noche. “Lo repetiría todos los años, es algo especial el sentimiento madridista, tanto en el avión de ida, bus de desplazamiento, aeropuerto…”.

Pese a este sentimiento tan fuerte por el Real Madrid, las raíces siempre tiran un poco. Es por ello que también afirma que quiere que el Real Valladolid esté “lo más arriba posible”.

Una historia curiosa y que, sin duda, recordarán toda la vida. Todo gracias a su amiga Paula (@paulasanb), encargada de subir este vídeo a la plataforma TikTok con el mensaje: “Cuando todo el mundo graba a la novia y tú decides grabar al novio”.

Asegura que el domingo y lunes empezaron a escribirles amigos y conocidos con un: “La que habéis preparado” o “Mirad quién lo ha compartido”. Reconoce que ha sido “muy gracioso” ir leyendo comentarios de la gente. Para ellos, se convertirá en una “anécdota especial y muy graciosa” que recordarán para siempre.

Por ahora, nadie del Real Madrid les ha contactado, pero Julio aprovecha para pedir que lo hagan ya que tiene una “petición” para su suegro. Más que merecida, porque no hay familia más madridista que esta.

