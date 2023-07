Así ha cambiado la vida del futbolista vallisoletano que revolucionó La Isla de las Tentaciones: "Ya he pasado página"

La Isla de las Tentaciones se ha convertido en uno de los programas de televisión más vistos de los últimos tiempos. Son muchos, sobre todo jóvenes, los que esperan con ansia la próxima entrega de un formato que ha revolucionado la televisión y que ha sido capaz de llevar el amor al límite.

Sin duda, una de las caras más conocidas de este reality es la del madrileño de nacimiento, pero vallisoletano de adopción, Rubén Blanco, comúnmente conocido como Rubo.

Cuando apareció por primera vez en la cuarta edición del programa como tentador, muchos creyeron haberle visto alguna otra vez en televisión. Estaban en lo cierto, ya que Rubo había participado previamente en Mujeres y Hombres y Viceversa como pretendiente de la tronista Carmen Saavedra, quien decidió dejar el trono para iniciar una historia de amor con él, que finalmente llegó a buen puerto.

Rubo durante su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa @9rubo Instagram

Sin embargo, en dicho formato no causó tanta sensación como en La Isla, puesto que ahí dio mucho de qué hablar su breve romance con Sandra Férriz, la que fuera novia de Darío.

Esta pareja resultó un tanto polémica, y ya no solo porque Rubo consiguió que Sandra cayese en la tentación, sino porque en el programa salió a la luz que ella ya había sido desleal a Darío antes de comenzar su experiencia en la República Dominicana, lo que convirtió a Rubo en uno de los grandes protagonistas de la edición.

Sin embargo, La Isla de las Tentaciones terminó y al tiempo sí transcendió que lo del vallisoletano con Sandra nunca llegó a nada más. Pero, ¿qué ha sido de su vida desde entonces? ¿ha conseguido volver a ocupar su corazón? ¿a qué se dedica? ¿sigue interesado en la televisión?

Estas son solo algunas de las preguntas que el propio Rubo ha querido responder a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en una agradable entrevista en la que lo primero que ha hecho ha sido confirmar lo que muchos pensaban. Que, efectivamente, sigue dedicándose al fútbol profesional, una profesión que ya ejercía antes incluso de realizar su primera aparición en televisión y en la que sigue centrando todos o casi todos sus esfuerzos: "Yo sigo dedicándome al futbol. Ni Mujeres y Hombres y Viceversa ni La Isla de las Tentaciones interfirieron en mi carrera, sino que lo pude compaginar bastante bien, así que en ese aspecto estoy súper contento", ha declarado.

Rubo jugando al fútbol con la Unión Deportiva Somozas @9rubo Instagram

Esa alegría se acaba de multiplicar tras firmar por el Arosa como delantero, aunque con la correspondiente tristeza de haber tenido que marcharse del Ferrol después de dos años maravillosos en tierras coruñesas. A sus 30 años, el delantero vallisoletano cambia de provincia y se instala en Pontevedra para iniciar una nueva temporada futbolística que acoge con muchas ganas e ilusión.

Ahora bien, el motivo de su felicidad no es solo la nueva etapa profesional que está a punto de comenzar, también el hecho de estar ciegamente enamorado de su pareja.

Porque sí, tras su paso por el programa de Sandra Barneda, Rubo consiguió cerrar el capítulo de Sandra y rehacer su vida de la mano de una joven y apuesta profesora de Infantil y Primaria natural de Logroño llamada Andrea Gómez: "Me encanta y estamos super bien", ha reconocido el vallisoletano sobre su relación.

Rubo y su novia Andrea Gómez @9rubo Instagram

Su buena sintonía con la gallega hace que Rubo no se replantee, bajo ningún concepto, volver a un programa de televisión relacionado con el amor: "No me gustaría volver, no tengo nada pensado sobre ese tema, ya he pasado página. Lo de la tele ha sido una experiencia que me alegra haber vivido porque siempre me han tratado genial y he conocido gente muy buena, pero creo que al final es algo pasajero", ha espetado el deportista.

No obstante, no descartaría participar en formatos más afines a su profesión como puede ser Supervivientes: "Programas de deporte o supervivencia no me importaría", ha afirmado el delantero.

Aun así, conserva un recuerdo muy bonito de su paso por La Isla de las Tentaciones e incluso se trata de una experiencia que sigue teniendo bastante presente, ya que a día de hoy, cuando ya han pasado casi dos años del inicio de aquella aventura, sigue manteniendo el trato con la mayoría de sus compañeros de edición, siendo Simone, Steven, Sevi, Gala y Rosario con los que tiene un contacto más estrecho.

Ahora, lo que busca el también entrenador personal titulado en Nutrición es poder seguir ejerciendo su gran pasión, el fútbol, y disfrutar de la vida junto a sus familiares y amigos, los cuales conserva en Valladolid en su gran mayoría, y, como no podía ser de otra manera, también con su pareja, aprovechando que se va a mudar con él a Villagarcía de Arosa: "Mi chica se viene a Villagarcía de Arosa y es algo que me hace estar súper contento. Ella es profesora y se va a preparar este año las oposiciones, así que estamos súper felices", ha confesado.

Rubo en la estación de trenes de Valladolid @9rubo Instagram

Pese a todos los compromisos que esto puede generarle al vallisoletano, lo cierto es que también tiene tiempo para sus aficiones, entre las que se encuentran "correr, ir al gimnasio y aprender cosas nuevas relacionadas con la nutrición deportiva y el entrenamiento", y también para viajar, algo que suele hacer más durante sus vacaciones de verano. Ahora, por ejemplo, se encuentra en Baleares junto a su novia disfrutando de unos días de relax y desconexión con los que, además, parece estar recargando pilas para una nueva temporada futbolística que está a punto de arrancar.

Sigue los temas que te interesan