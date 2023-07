Salvan la vida a un hombre que no podía respirar en su vivienda del centro del Valladolid

El Servicio de Emergencias recibía este viernes, a eso de las 10.31 horas, un aviso para proceder a una apertura de puerta porque un hombre, de unos 55 años, no respondía en su céntrico domicilio de Valladolid, como han confirmado desde el 112 en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Hasta el lugar, concretamente hasta el número 7 de la calle Atrio de Santiago de Valladolid, acudía la Policía Nacional, la Policía Local, efectivos de Emergencias y también los Bomberos de Valladolid.

Una vez allí, los Bomberos de la ciudad del Pisuerga procedieron entraron por la ventana y se encontraron con un hombre que no podía respirar en el lugar. Contaba con un respirador que no funcionaba.

A renglón seguido fue atendido y, posteriormente trasladado a un centro hospitalario con vida como han confirmado fuentes de la Policía Municipal a este periódico.

Sigue los temas que te interesan