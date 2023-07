Una dominicana "convertida al islam", explosivos y un plano de los encierros taurinos de Tudela

Noticias relacionadas Operación antiyihadista en Tudela de Duero: la Guardia Civil detiene a varios supuestos terroristas

Tras el desconcierto de las primeras horas, la tranquila localidad vallisoletana de Tudela de Duero recupera poco a poco la normalidad, aunque las informaciones que van saliendo a la luz dejan, literalmente, mal cuerpo a los vecinos de este importante municipio de poco menos de 9.000 habitantes, famoso por sus espárragos gourmet, conocidos en toda España.

Extraño, sorprendente e inesperado día, cuando a primera hora de la mañana de este martes, una gran caravana de la Guardia Civil aparecía en el pueblo pucelano para llevar a cabo una operación antiyihadista, liderada por la Audiencia Nacional, donde han acabado detenidas al menos tres personas y se busca a una cuarta, según ha podido saber este periódico. Entre las detenidas, dos mujeres, una de ellas dominicana que se había convertido al islam, que estaría vinculada con otra de las detenidas, de origen musulmán.

Si se confirman las primeras informaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, en sus respectivo domicilios los perros del grupo cinológico de la Guardia Civil habrían encontrado material explosivo, y planos de la Plaza Mayor de Tudela y del recorrido de los encierros taurinos previstos para la víspera de festividad de Santiago Apóstol, el próximo 24 de julio, a las 19.30 horas.

Domicilio de una de las arrestradas en la operación antiyihadista en Tudela de Duero, en Travesía de San Isidro

Una mujer muy callada: "No salía de casa"

Los vecinos del pueblo, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, relatan que la mujer de origen musulmán era “muy callada” y que “no salía de casa”. Además, detallaban que su timidez llegaba hasta tal punto que si tú no la saludabas ella tampoco lo hacía. Esta mujer ha sido arrestada en su casa, en el número 1 de la Travesía de San Isidro, zona conocida como La Plazuela, donde una vecina residente en ese mismo bloque asegura que vivía con su hijo menor de edad.

Solía vestir con velo y es una chica muy reservada, prácticamente con nula o poca vida social en el pueblo.

La mujer dominicana ha sido detenida en un segundo registro en su domicilio, en la calle Del Bosque número 15, muy cerca del consultorio médico. En este caso, el desconocimiento en la zona era mayor, dado que los comercios y vecinos de la zona no sabían prácticamente nada de su existencia. En este caso, según ha podido conocer este medio, su novio es la cuarta persona en busca y captura, que sería el que le uniría a la mujer de origen musulmán.

Los agentes de la Guardia Civil llegaban a Tudela de Duero a las 07:30 horas de esta misma mañana y hasta las 13:00 horas no se marcharían del lugar.

El desconcierto ha sido máximo en Tudela de Duero, pues nadie se esperaba esto en un municipio que presumiblemente es tranquilo y con pocos problemas. Algunos recalcan estar en “shock” sin que les salgan las palabras. Otros prefieren no hablar del tema por miedo a represalias.

Un hombre que vivía en una de las calles paralelas de la vivienda de la mujer musulmana explica que “alguna vez la veía”, pero que nunca había tratado con ella. “No se dejaba ver prácticamente, por lo que es difícil decirte si me lo esperaba o no me lo esperaba”, añade aclarando sus palabras.

Calle Del Bosque, en Tudela de Duero. Edificio donde reside la mujer dominicana

Por otro lado, en la calle Del Bosque, donde residía la mujer dominicana, la operación se llevaba con bastante “más discreción”. Vecinos de la zona han asegurado en palabras a este medio que ni se habían enterado de la llega de la Guardia Civil. Otros, subrayan haber visto a alguno vehículo, pero desconocer lo que estaba pasado.

Una mujer, también “algo despistada” con el tema, reconoce que sí sabía la existencia de esta chica dominicana que se había convertido al islam, pero rara vez la había visto en casa y hasta incluso dudaba si se había mudado con anterioridad.

Tudela de Duero vive con el miedo en el cuerpo después de este tremendo susto y espera que se esclarezca antes posible el caso para que la normalidad vuelva al municipio vallisoletano y pueda celebrar con normalidad.

