El alcalde que quiere reinar en dos sitios diferentes a la vez: "La clave está en la constancia”

Miguel Ángel Oliveira suma dos legislaturas en el Ayuntamiento de Tordesillas. La primera en la oposición y la segunda como alcalde de la localidad vallisoletana. A sus 51 primaveras, suma 16 como afiliado del Partido Popular y le gusta ver el futuro con optimismo. Es ambicioso y busca lo mejor para un municipio muy importante en la provincia de Valladolid.

El “popular” ha anunciado que quiere gobernar en solitario en Tordesillas tras las elecciones del próximo 28 de mayo tras un acuerdo de gobierno con Vox, el que cuajó tras los comicios del 2019, que saltó por los aires el pasado mes de agosto del año 2022.

Oliveira, que ha puesto un especial empeño en dar una nueva vida al polígono de su localidad, se lanza a la aventura también de gobernar en la pedanía, en Villamarciel. Va con fuerza a las urnas y es optimista de cara a conseguir ser el alcalde que reina en dos sitios diferentes tras las elecciones municipales.

P.- ¿Está satisfecho el alcalde de Tordesillas con su gestión en los últimos cuatro años?

R.- Los que tienen que estar satisfechos son los vecinos, son los que tienen que valorar mi gestión. Me encuentro tranquilo después del trabajo realizado, con ilusión y ganas de seguir trabajando, lo que queda por delante es un reto apasionante.

P.- ¿Qué es lo que destacaría de su gestión?

R.- Principalmente la dedicación a cada uno de los vecinos, el escuchar sus quejas, sus demandas, sus inquietudes: estar pegado al vecino y a la vecina que necesita poder recuperar parte de la ilusión perdida. Eso al final se trasmite en las obras de mejora de nuevas infraestructuras, en los servicios que los ciudadanos reciben. Destaco esto por encima de grandes obras o proyectos. Me quedo con que lo importante son esas pequeñas grandes cosas que hacemos por los tordesillanos en los despachos del ayuntamiento, tomando un café, realizando la compra o a pie de calle.

P.- ¿Y en cuanto a las inversiones?

R.- Destacaría las inversiones en la mejora de nuestras calles e instalaciones públicas, las redes abastecimiento de agua, alcantarillado o alumbrado. El agua es un bien muy importante en cualquier lado ante el aumento de la sequía. Queremos ser eficientes para garantizar su agua. Son inversiones que no son muy vistosas pero que son necesarias. Nos movemos por ese criterio técnico de necesidad.

P.- Han mejorado en la gestión, vaya.

R.- Hemos ganado eficiencia en lo que se refiere a la gestión municipal. Poniendo en marcha una reorganización del personal y de todas las instalaciones municipales administrativas, con una modernización del mobiliario y de todos los equipos informáticos. Hemos aumentado la plantilla del personal y mejorado sus condiciones laborales. Si no tienes equipo, no se puede funcionar correctamente. Lo hemos reforzado para completar correctamente todos los trámites, más aún ahora que están llegando ayudas de los fondos europeos. Hemos aumentado también el interés de las empresas que quieren instalarse en nuestro suelo industrial. Tenemos que estar preparados en todos los aspectos para poder afrontar los retos que vienen, que son importantes.

P.- ¿Le queda alguna espinita? ¿Algún proyecto que no haya podido poner en marcha?

R.- Sobre todo el Hospital Mater Dei y el Palacio de los Alderete. Dos inmuebles que están en el casco urbano de Tordesillas y necesitan ser restaurados. Al ser actuaciones que necesitan inversiones muy grandes y teniendo en cuenta su gran valor patrimonial, surgen dificultades que nos alargan los plazos. Estamos obteniendo resultados positivos y buscamos soluciones para ambos inmuebles.

P.- ¿Cómo está el polígono? Desde el Ayuntamiento de Tordesillas se ha apostado fuerte por dar un impulso a este lugar.

R.- Desde que hemos entrado en el gobierno, hemos hecho una importante campaña para darle un impulso al polígono. Tanto con los sectores empresariales como con las Cámaras de Comercio y diferentes asociaciones empresariales. Queremos, también, poner en marcha los tres sectores para triplicar su capacidad. Hemos recibido macroproyectos y queremos recibir empresas importantes para el polígono. Llevamos a cabo un trabajo muy personalizado. Nuestro objetivo es conseguir atraer a estas empresas. En los últimos meses hemos mantenido conversaciones con los responsables de grandes grupos empresariales de comercialización, logística y fabricación . Mi condición de empresario me sirve para poder comunicarme en el mismo idioma y para facilitar las cosas. Seguimos saliendo a buscar a las empresas para que se instalen en Tordesillas.

P.- ¿Está al caer alguna empresa más en el lugar?

R.- Hay varias que han comprado parcelas o están en trámites para ello. Esperamos que lo anuncien en breve los propios empresarios. Es previsible que alguna lo haga antes de que lleguen las elecciones del 28-M (risas). Yo soy de los que defiende que la empresa marque los tiempos. Nosotros les facilitamos todos los procesos y nos ponemos a su disposición.

P.- Hablando ya de política. ¿Cómo ha vivido la legislatura con su socio de gobierno, con Vox?

R.- Al principio fue cómoda, hasta el 3 de agosto que anunciaron que salían del Equipo de Gobierno. Pudimos aplicar el proyecto del PP. Desde Vox han aportado poco en lo que a proyectos e iniciativas se refiere. Se han aprovechado del trabajo realizado por el Partido Popular.

P.- ¿Cómo vio esa decisión de la salida del gobierno de Tordesillas por parte de Vox?

R.- Fue electoralista. No tenían protagonismo ni proponían propuestas de peso para el municipio. Desde ese 3 de agosto hemos tenido enfrentamientos constantes a la hora de votar distintos proyectos y medidas. Habido veces que VOX y PSOE han unido sus votos para votar en contra de nuestras propuestas. Hemos tenido que sufrir un fuego cruzado tanto por la derecha como por la izquierda.

Miguel Ángel Oliveira en Tordesillas

P.- ¿Cómo es la relación con Vox ahora mismo?

R.- Es una relación fría. Apenas mantenemos el contacto. Nos vemos en los plenos o en comisiones y ya. Hemos tenido muchos problemas a la hora de aprobar diferentes medidas económicas. Aún así, respetamos sus decisiones.

P.- Uno de los últimos choques se pudo vivir en el pleno de los presupuestos.

R.- Era uno de los momentos más importantes de esta legislatura y PSOE y Vox votaron en contra bloqueando los presupuestos. Ahora, tendrán que aprobarse en el mes de julio.

P.- ¿Volvería a repetir un pacto de gobierno con Vox mirando a las elecciones del 28 de mayo si hiciera falta?

R.- En estas condiciones no. Después de los últimos meses pienso que sería inviable. Hay desconfianza entre el PP y Vox en Tordesillas. Generaría tensión. Queremos gobernar en solitario. Los vecinos se tienen que dar cuenta que para sacar el pueblo adelante tenemos que tomar decisiones y que partidos con poca representación no pueden bloquear proyectos importantes para nuestro municipio.

P.- ¿Cómo ve las elecciones de ese día? ¿Apuesta por esa mayoría absoluta de la que habla?

R.- Apostamos por ella. Entendemos que en estos momentos el único proyecto que conoce la ciudadanía de Tordesillas es el proyecto que yo represento. El resto de los partidos no presenta proyectos y los candidatos los han elegido a última hora. Además, estas formaciones presentan propuestas en clave nacional. Nadie dice cómo solucionar los problemas que preocupan a los vecinos en su día a día, como la jardinería, la llegada de empresas… hablan de la Guerra de Ucrania, de las banderas, de los servicios públicos de otras administraciones … Las entidades locales somos la administración más cercana y tenemos que solucionar los problemas reales de la gente.

P.- También aspira a ser el alcalde de Villamarciel, pedanía de Tordesillas. ¿Cómo le viene la idea?

R.- Surge porque tras sumar años como alcalde de Tordesillas hemos detectado una mala gestión en Villamarciel con deudas y falta de control económico. Lo detectamos al comenzar la legislatura y con mucho trabajo y colaboración con los alcaldes pedáneo, desde el Ayuntamiento de Tordesillas hemos conseguido estabilizar las cuentas en la pedanía de Villamarciel. Las pedanías tienen un convenio y un gran grado importante de autonomía. Como alcalde de Tordesillas no puedo imponer las inversiones y a qué va destinado el dinero, pero sí ejercer un control económico que es lo que hemos hecho como municipio principal.

P.- ¿Qué más problemas ha encontrado en Villamarciel?

R.- Villamarciel no avanza. Los fondos que llegan han ido destinados en su mayor parte a festejos y a otro tipo de inversiones que no tienen nada que ver con solucionar los verdaderos problemas estructurales que tiene el municipio. Desde la Alcaldía de Tordesillas no puedo tomar decisiones ni imponer las inversiones en Villamarciel, por ello la propuesta es implantar el modelo de Tordesillas. Los vecinos decidirán, el próximo 28 de mayo, si quieren seguir con la gestión actual o apuestan por la que yo y mi equipo les ofrecemos. Si quieren cambiar, creo que somos la opción válida. Yo soy un defensor de las pedanías y del mantenimiento de su estatus. Por ello quiero gobernar en las condiciones del convenio actual y ofrecer una gestión que dé resultados. Les ofrezco a los vecinos de Villamarciel esta posibilidad para que decidan.

P.- ¿Confía en ser alcalde de las dos poblaciones?

R.- La verdad es que confío en mi compromiso y mi trabajo, el resto depende de los vecinos. Estoy convencido que puede ser bueno para los vecinos de Villamarciel y Tordesillas que un mismo proyecto político se desarrolle en ambos municipios al mismo tiempo. El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villamarciel, al que ha pertenecido hasta hace pocas semanas el actual candidato a la alcaldía por la Agrupación de electores por Villamarciel, no me ha pedido ayuda para arreglar calles o mejorar redes de abastecimiento de agua, tampoco han solicitado una revisión del convenio. Sólo me han pedido ayuda para saldar deudas y celebrar sus fiestas. Tordesillas nunca ha dicho no a ninguna petición que ha llegado desde Villamarciel.

P.- ¿Le daría tiempo a todo?

R.- Con constancia, trabajo y compromiso tendremos tiempo para todo.

P.- Objetivo y deseo de Miguel Ángel Oliveira miran al futuro más cercano y a esas elecciones.

R.- El objetivo pasa por conseguir una mayoría suficiente para gobernar con tranquilidad. Pienso que vienen buenos tiempos cargados de oportunidades y hay que estar preparados para poder aprovecharlos.

