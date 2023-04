Marcos Iglesias: "Ha sido una de las mejores legislaturas que se recuerdan en inversiones en Ciudad Rodrigo"

Marcos Iglesias Caridad, alcalde de Ciudad Rodrigo, es el candidato del PP a la reelección como primer edil en las elecciones del próximo 28 de mayo. Iglesias lleva cuatro años como alcalde, aunque estuvo también otros cuatro anteriores fajándose desde la oposición. Ha gobernado con mayoría absoluta holgada que, según sus palabras, espera volver a repetir si los mirobrigenses así lo estiman oportuno en las urnas. Se presenta con una lista de "confianza", fundamentada en las personas que lo han acompañado en esta andadura e incluyendo alguna cara nueva.

Pregunta: Alcalde, que rápido pasan cuatro años.

Respuesta: Han pasado cuatro años de una forma muy veloz, y especialmente con muchos retos y mucha gestión. Han sido cuatro años donde hemos tenido que afrontar una pandemia. Pero, a pesar de ello, pienso que se ha llevado a cabo un programa de gestión muy ambicioso y, en muchas cosas, muy satisfactorio.

P: ¿En qué situación deja usted al Ayuntamiento para las elecciones?

R: Se ha dejado un Ayuntamiento mucho mejor que el que recibimos nosotros. Para empezar, era un Ayuntamiento que tenía una deuda en torno a un millón de euros. En este momento, ya no tiene deuda. Tenemos la presión fiscal más baja que la media de los municipios equivalentes a Ciudad Rodrigo. Tenemos un Ayuntamiento que, con respecto a lo que es la legislatura pasada, ha aumentado en 227% los proyectos urbanísticos, y tenemos un Ayuntamiento donde han llegado una gran cantidad de fondos de otras Administraciones públicas. Creo que ha sido de las mejores legislaturas que se recuerdan, especialmente en inversiones y en actividades. Y, sobre todo, dejamos también mucha actividad social y cultural que hay que ofrecer. Ahí están los datos.

P: Si se queda con algo de esta legislatura en inversiones, ¿con qué sería?

R: Me quedo especialmente con el desbloqueo del suelo industrial. Era un problema endémico, ya que no existía ni un metro cuadrado de suelo industrial, siendo un lugar que muy próximo a Portugal. No se podía permitir que no hubiera ni un solo metro de suelo industrial para poder facilitárselo a las empresas. En este momento, ya tenemos el polígono Torralba, que está en fase de licitación. Pero desde el punto de vista de la normativa urbanística, ya existe suelo industrial disponible. Es especialmente con lo que más me quedo, sin duda. Luego están las mejoras de nuestras calles, de nuestros jardines. No quiero olvidarme de la política turística. Creo que todo ha ido a mejor. Pero si tuviera que concretar algo, sin duda sería el polígono industrial, el desbloqueo de suelo industrial en Ciudad Rodrigo, algo fundamental en una zona fronteriza con Portugal.

P: Supongo que algo se le quedará en el tintero.

R: Poner en marcha el polígono industrial. Es decir, facilitar que nuestras empresas crezcan, y que puedan venir otras. Hay proyectos cárnicos que ya se han desarrollado en esta legislatura, muy ambiciosos en cuanto a la generación de empleo. Por ejemplo, el matadero y, sobre todo, el desarrollo fotovoltaico también de Ciudad Rodrigo. A nivel empresarial y del polígono, como antes decía, lo que hay es que desarrollarlo, urbanizarlo y hacer una planificación estratégica de empresas. También consideramos que es fundamental la estimulación del casco histórico. Tengo que decir que ya estamos trabajando, y creo que las próximas semanas o al inicio de la siguiente legislatura se desplegará internet de alta velocidad en el centro histórico, que no había. Eso es fundamental para dinamizarlo. También tenemos dos proyectos de interés o de envergadura que hemos solicitado a la Junta de Castilla y León, y que ya están presupuestados. El primero es la creación del CRIE -Centro Rural de Innovación Educativa-, que supone la apertura de un nuevo colegio en Ciudad Rodrigo. Es algo que será un revulsivo, abrir un nuevo colegio en el centro histórico, al que van a venir todas las semanas escolares de Castilla y León, va a ser muy importante. Y dos, el Polígono Las Viñas de la Junta de Castilla y León, del que están ya presupuestados seis millones de euros, junto con otras inversiones que, sin duda, mejorarán la vida del municipio. Especialmente hay otro objetivo, pienso que es de los más destacados, el Plan Estratégico del Río. Queremos poco a poco, a corto o a medio plazo, ir creando una ruta en torno al río Águeda, que es una belleza de 28 kilómetros, que implicará una puesta en valor del río y, sobre todo, una conexión del entorno amurallado con el Águeda, que será una oferta natural y turística indudable.

"Las cifras turísticas nos avalan. En los últimos veinte años han pasado por Ciudad Rodrigo tres millones de personas, convirtiendo a la ciudad en el núcleo turístico más importante de la provincia salvando la capital".

P: Esta legislatura ha dado un gran impulso al turismo, convirtiendo a Ciudad Rodrigo, precisamente después de la capital, en el primer núcleo turístico.

R: Las cifras nos avalan. En los últimos 20 años han pasado por Ciudad Rodrigo, registrados, más de 3 millones de personas. Y en la última legislatura hemos hecho una campaña de difusión al más alto nivel, yendo a ferias de turismo, sin duda, a todas las principales ferias. Es anecdótico cómo un municipio de un tamaño intermedio, como es Ciudad Rodrigo, junto con Almeida, somos capaces de ir a la Feria de Lisboa, a Intur, a Fitur, y a otras ferias como es Natural CyL. Es decir, tenemos presencia en todas las ferias principales de la Península Ibérica de turismo. Está claro que hemos hecho una difusión mediática muy importante. Las infraestructuras turísticas han mejorado la oferta. En este momento, han abierto nuevos espacios como el Centro de las Fortificaciones. Lógicamente, siempre auxiliados con subvenciones o con apoyo de la Junta de Castilla y León. El reto que tenemos ahora es desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística, que si lo consiguiéramos serían en torno a tres millones de euros proyectados, especialmente en inversión turística, como las infraestructuras, y de potenciación del sector en Ciudad Rodrigo. Sus dos ejes fundamentales son, por una parte, acercar Siega Verde a Ciudad Rodrigo, hacerlo más integrado con la ciudad. Y dos, la puesta en valor del conjunto amurallado, dado que la fortificación es el monumento más singular nuestro.

P: Ahora se suma un renovado Parador de Turismo.

R: Un gran Parador de Turismo, hay que reconocerlo. Tras la renovación ha quedado espectacular, del que hemos notado la ausencia durante el tiempo de obras. Los resultados del Parador de Turismo son evidentes, en los próximos siete meses está lleno y, la verdad, el resultado de la intervención ha sido espectacular. Ha quedado un Parador de Turismo con las habitaciones totalmente nuevas, y eso ya se nota. Se percibe todo ese turismo ligado a paradores, que es muy importante. El Parador de Turismo fue el tercero en la historia de Paradores en España. Es un parador de mucha envergadura, también histórica, y es de destacar el que se haya reformado y se va a seguir reformando todo lo que es la parte del exterior, como la iluminación artística.

P: Respecto a la candidatura del PP, que usted encabeza, de cara a las elecciones del 28 de mayo, ¿qué tiene que decir?

R: En la candidatura que me acompaña repiten personas que han sido importantes, dentro de lo que es la gestión del equipo de Gobierno. Otras personas, por sus diferentes prioridades laborales o familiares, no repiten. También me acompaña savia nueva. He intentado elegir perfiles que se amolden a la futura gestión de Ciudad Rodrigo. Nosotros hemos sido, y creo que lo hemos demostrado, un equipo de Gobierno que nos hemos orientado a la gestión de las prioridades de la ciudad. Por eso, lo que he intentado es seleccionar personas cuya prioridad, ante todo, sea Ciudad Rodrigo, y que busquen el bienestar de ciudad. Es un grupo formado por diferentes personas, de diferentes edades, de diferentes responsabilidades laborales, y creo que puede dar, o al menos yo espero y así lo deseo, mucho juego en beneficio del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

P: Marcos, ¿desea puntualizar algo más?



R: Yo estoy contento del sentir de la calle. Creo que es muy positivo, una vez que presentamos la lista electoral, pienso que ha sido muy bien aceptada por la ciudadanía, Esto también es algo relevante, y ahora estamos haciendo una serie de entrevistas y reuniones con muchos colectivos. A todos no vamos a poder llegar, son más de 200 las asociaciones que hay en Ciudad Rodrigo, ello dice de la envergadura de nuestra ciudad. Lo que queremos es reunirnos con buena parte, por lo menos de las más representativas, de las más activas, para escucharles, y, sobre todo, para conformar un programa electoral entre todos, un Ciudad Rodrigo donde se sientan representados todos. Porque, en el ámbito municipal, creo que todo el mundo tiene que tener espacio, y lo que queremos es una confianza mayoritaria, si puede ser de una gran mayoría. De cuantos más, mejor, para que el proyecto que tenemos para el Ayuntamiento sea el proyecto que tenemos para Ciudad Rodrigo, y que tenga toda la velocidad posible la siguiente legislatura.

