El soterramiento eclipsa el primer debate a cinco para la Alcaldía de Valladolid: “No se va a hacer, lo siento”

Valladolid se metió en el famoso coche DeLorean del Regreso al Futuro y durante más de una hora fijó su fecha en 2002. Allá cuando se comenzó a hablar del soterramiento en la ciudad. Y es que lejos de hablar de proyectos de futuro para la ciudad, el famoso plan para enterrar la vía del tren a su paso por la ciudad se ha convertido en argumento electoral. El primer debate a cinco entre los candidatos a la Alcaldía de Valladolid Óscar Puente (PSOE), Jesús Julio Carnero (PP), María Sánchez (VTLP), Pablo Vicente (Ciudadanos) e Irene Carvajal (Vox) se convirtió casi en un monotema, como esos que han tenido en los plenos del Ayuntamiento, donde quedaron claras las posiciones.

Puente no deja lugar a dudas: “No se va a hacer, lo siento”. Sánchez, de VTLP, le apoya con fervor. Carnero le replica: “La mejor forma de coger un tren es perdiendo el anterior y yo me voy a encargar de que el soterramiento sea un derecho irrenunciable. A favor de esta postura, el candidato de Ciudadanos y la candidata de Vox. Ninguno de ellos habla de la financiación.

El salón de actos de la CEOE se ha llenado para acoger un primer debate a cinco, moderado por el periodista Roberto Mayado, que, aunque había muchos temas sobre la mesa relacionados con el mundo empresarial, finalmente, el soterramiento se llevó el protagonismo. “He comprobado que hace cuatro años, en el anterior debate también aquí, solo se habló de soterramiento, espero que ahora no sea así”, ha comenzado el actual alcalde socialista, pero no pude ser así. Puente evitó hablar del tema hasta que finalmente explotó al escuchar las propuestas del resto de los candidatos. “No, el soterramiento no se va a hacer, lo siento, pero no. Era mi sueño, pero se convirtió en una pesadilla, la mayor que tenido como alcalde”, ha afirmado al recordar su famoso vídeo donde lo firmó bajo notario en 2011, “en unas circunstancias muy diferentes”. Entre ellas, ha recordado no saber que había una deuda detrás de 400 millones y un confort letter firmada por el anterior alcalde, León de la Riva (PP), de otros 100 millones y que ha tenido que renegociar con los bancos "con llamadas de madrugada". Además, ha adelantado que el suelo donde iría ahora el soterramiento y que iba a servir para ponerlo en marcha vale 203 millones, muy lejos de la cifra con la que se trabajaba hace años.

Puente ha insistido en que no se pueden usar los fondos europeos para esta acción, ya que solo pueden ser empleados para corredores y cercanías. Por lo tanto, ha preguntado al resto de los candidatos ¿cómo lo harán? Y de dónde sacarán la financiación. “No hay ni plazos ni tiempos, porque en todo caso de usar los fondos hay que tenerlo antes del 31 de diciembre de 2026. El alcalde es como si le pusieran dos banderillas cuando le hablan de “falta de liderazgo” en el proyecto para llevarlo a cabo, incluso bromea conque “no se entere el número 27 de la lista (León de la Riva)”. “Se me abren las carnes”, apuntó. Y ha pedido al resto de los candidatos que hagan como la anterior portavoz municipal del PP, Pilar del Olmo, que apoyó la integración y se olvidó del soterramiento. Así, pidió que abandone “el ardor” en esa idea y sean “serios”.

Por su parte, Carnero ha seguido apostando por ello. Asegura que será el alcalde de Valladolid que lo consiga. “No hablo de sacar dinero de los fondos europeos, tiene que ser un proyecto de todos”, ha apuntado. Para recordar las cuatro fases del proyecto de León de la Riva con ámbitos ya soterrados, como en el Pinar de Antequera. “En esa época sí hubo liderazgo, pero se abandonó posteriormente por cuestión ideológica se abandona. Mientras que María Sánchez, de VTLP, ha pedido que no se “venda humo” a los vallisoletanos. “Liderazgo tenía Leon de la Riva, pero no financiación, que es el problema”, y se ha negado a comparar Valladolid con otras ciudades.

Puente durante una intervención ICAL

Hubo más temas de debate, pero el soterramiento volvió a ser la estrella, mientras la plataforma que apuesta por ella, Contigo Avanzamos, no era invitado al debate. Un debate en la CEOE que sirvió para ver las primeras puestas en escena de los candidatos. Puente y Sánchez seguros, con datos y argumentado su gestión. Carnero con ganas de guerra y poniéndose la camiseta ‘antisanchista’ ya que fue el encargado de sacar a relucir temas como la ley del sí es sí o la gestión de Pedro Sánchez. Algo que curiosamente no hizo la candidata de Vox, Irene Carvajal, que estuvo demasiado hermética y ciñéndose al guion previo. Mientras que Pablo Vicente (Ciudadanos) tuvo que aguantar las embestidas de Puente al hablar de su apoyo al presupuesto municipal y que su compañero Antolín Fernández se haya pasado de bando. Para la historia su frase, “¿qué hay de malo en que Switch Mobility se ubique en Arroyo?”. La contestación de Puente lo dice todo: “no creo que para un futuro alcalde de Valladolid esa frase suene muy bien”.

El resto del debate estuvo marcado por las preguntas de movilidad, de la zona de bajas emisiones, de la retención de talento y las ayudas a autónomos. Sin embargo, la sombra del soterramiento sigue siendo alargada. Eso sí, también hubo minutos para hablar de pactos. PSOE y de Toma la Palabra están convencidos de que el PP pactará con Vox y el ‘popular’ ironiza con que no ve al “representante de Sánchez” apoyándole.

Óscar Puente: “Hechos son amores y lo he demostrado”

El actual alcalde y candidato del PSOE, Óscar Puente, ha recordado el último debate en la CEOE que ha servido para que “el tiempo haya dado razones” porque todos los candidatos han cambiado “menos el socialista”. Puente ha defendido que ha cumplido “con creces” todo lo prometido para que Valladolid “esté mejor que nunca” en todos los aspectos. “Valladolid es cada día mejor para vivir, para trabajar y para emprender”. Ha defendido que deja atrás ocho años de estabilidad, con ocho presupuestos aprobados. “El Ayuntamiento de la Unión Europea que más contrata con pymes y que paga rápido”. Relacionado con la pandemia ha recordado que el Ayuntamiento “rompió la hucha” para poder ofrecer ayudas a empresarios. “Cuando peor lo estaban pasando ahí estuvo el Ayuntamiento”. Además, ha querido hacer una comparación con la Junta de Castilla y León, gobernado por PP y C´s y Vox en los últimos años, “busquen y comparen lo que han hecho unos y otros”.

Sobre la ZBE ha afirmado que la zona de acotación ya está programada, “según estudios” y ha rechazado a los que piensan que se “puede reducir a la mínima expresión”. “Las políticas de movilidad se parecen mucho, pero dependen del partido que gobierne” en alusión a que en Alicante no se han planteado ningún tipo de problemas con zonas similares a las de Valladolid.

Puente ha sacado pecho con las empresas que se han instalado en la ciudad en los últimos años como Amazon, Switch Mobility, Pricewaterhouse, etc. “Nosotros no demonizamos los impuestos, defendemos que las empresas tienen que pagar los impuestos acorde a lo que se ofrece”, ha argumentado. En cuanto a impuestos, ha defendido que el IBI se ha mantenido en los últimos ocho años frente al IPC que ha subido y los vallisoletanos siguen pagando lo mismo.

Sobre los autónomos, Puente se ha remontado a su peluquero, que la única ayuda que ha tenido “en toda su vida” ha sido gracias al Ayuntamiento. “Otros no han hecho nada y lo hemos hecho con nuestros recursos”, afirma.

Para retener talento ha incidido en un programa de retorno ya ha puesto en marcha, que tuvo efectos positivos, pero luego se comprobó que había regresado, por lo que decidieron apostar por el plan que tienen con la Universidad de Valladolid. Además, la mejor forma de retener es “crear una ciudad atractiva”.

María Sánchez: “No estamos lejos de los intereses empresariales”

La candidata de Valladolid Toma La Palabra, María Sánchez, ha puesto sobre la mesa el reto de sostenibilidad como “una obligación” por la ley de cambio climático y como obligación moral. En su opinión, tomar medidas de movilidad no significa “parar la vida comercial de una ciudad” y ha puesto los ejemplos de ciudades como París, Ámsterdam o Copenhague. “La gente se sabe adaptar a los cambios”, ha afirmado. Sobre el Corredor Atlántico ha asegurado que se trata de una “gran oportunidad” desde el punto de vista económico, sobre todo para las mercancías. En materia industrial ha apostado por el desarrollo de la plataforma logística y agroalimentaria, facilitar suelo industrial, impulsar la economía circular y otorgar suelos dotacionales.

En relación con los impuestos ha abogado por la progresividad fiscal, “que pague más el que más gane” y ha defendido que ha subido el IAE porque ha subido el nivel de empresas que han llegado. “No estamos lejos de los intereses empresariales”, ha defendido.

En cuanto a autónomos, ha sacado pecho por la gestión realizada hasta el momento por el gobierno de coalición con ayudas directas, apoyos a la digitalización y propuestas para poder reducir el gasto en electricidad. Además, ha recordado que las pymes están accediendo a la licitación municipal.

VTLP ha hablado para retener el talento de un convenio a tres entre ayuntamiento, CEOE y universidad, tanto para retener como para atraer.

Jesús Julio Carnero: “ZBE reducida a la ley de la mínima expresión y quiero soterrar”

El candidato del Partido Popular, Jesús Julio Carnero, ha criticado el “caos circulatorio” por culpa de las arterías principales de la ciudad. La intención es volver a sin abandonar medios de transportes como la bicicleta. Además, ha hablado del soterramiento, “un derecho irrenunciable” para los vallisoletanos. “Los túneles tienen que ir por debajo y las personas por arriba”. También ha indicado que la Zona de Bajas Emisiones tienen que quedar reconducidas a la “mínima expresión” cumpliendo con las medidas europeas pero en lo “mínimo y justo”, dando prioridad a lo económico antes que a la sostenibilidad. Carnero ha preguntado al resto cómo quieren acotar la ZBE en la ciudad. Por último, ha hecho una defensa por “retener lo que tenemos”, es decir, el sector de la automoción. “El Ayuntamiento tiene que liderar junto al Gobierno y a la Junta como están haciendo en Alemania”.

Entre las medidas, ha propuesto la creación de una oficina de atracción al empresario, y una mesa municipal de la automoción y una de agroalimentación. Y la reducción de impuesto de vehículos y actuaremos sobre el IBI, ha adelantado.

Sobre los autónomos, ha apostado por la creación de un punto virtual 24 horas, un observatorio junto a Iberaval, rebajas de impuestos temporales, autorización para poder aparcar en zonas de Ora para comerciantes y una programación anual de las obras para no causar trastornos a los comerciantes. Además, ha apostado por una red para devolver el talento a Valladolid de jóvenes que se hayan ido.

Pablo Vicente: “Estamos endeudando e hipotecando los presupuestos”

El candidato de Ciudadanos, Pablo Vicente, ha apostado por un modelo de ciudad “cómplice de las necesidades de sus vecinos” trasformando a Valladolid “en una ciudad más cómoda y atractiva”. Ha marcado la vivienda como uno de los principales problemas y por eso ha abogado por aumentar el parque público, en especial para jóvenes. Un plan de conciliación creando una red de canguros municipales, ampliar los horarios de campamentos para los niños y construir polideportivos, por ejemplo en el barrio de Los Santos Pilarica. En cuanto a la movilidad, “un problema que ha generado este gobierno con una bandera ideológica”, ha apostado.

Entre las medidas ha propuesto reducir impuestos “porque hay margen para reducir el IAE” y ha afirmado que modificará la ordenanza de mercados municipales. “Estamos endeudando e hipotecando los presupuestos”, ha criticado.

Sobre los autónomos ha apostado por apoyar al tejido empresarial con un “relevo generacional”, y ha recordado que desde el Ayuntamiento no se ha tenido “hasta ahora”.

Irene Carvajal: “Hay que evitar el caos circulatorio de la ciudad”

La candidata de Vox, Irene Carvajal, ha hecho hincapié en el Corredor Atlántico “un proyecto que no está trabajado ni tiene plazos” en relación a las medidas del Gobierno central, así como el soterramiento, “dos estructuras que son básicas para el desarrollo de la ciudad”. Frente al “despilfarro de los gobiernos”, ha apostado por centros verdes, integrar la ribera del río para no estar de espaldas a la ciudad, y, ha insistido, por el soterramiento, que es “posible”. “Trabajaremos por un proyecto de equidad para que sea una realidad”. En lo que se refiere a la ZBE ha indicado que se trata de un problema para el desarrollo social y económico de la ciudad, su postura es “revertir el diseño actual, para evitar el impacto negativo”. En cuanto al “caos circulatorio” de ciudad, la propuesta de Vox es trasladar a “ámbitos más amables” para los ciclistas aprovechando los corredores verdes.

En cuanto a la fiscalidad, ha apostado por reducir la burocracia de fiscalidad, la gestión del suelo y mejorar los polígonos de Valladolid.

Sobre los autónomos ha vuelto a incidir en reducir la burocracia y reducir impuestos. Además, ha puesto sobre la mesa el tema del relevo generacional. Además, ha apostado por crear “ciudades atractivas” para retener talento, y ha vuelto a incidir en el soterramiento.

