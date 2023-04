Óscar Puente da más pistas sobre el futuro parque acuático de Valladolid

Noticias relacionadas El alcalde de Valladolid anuncia un gran parque acuático que atraerá visitantes de toda la España de interior

Es tiempo de promesas electorales, el 28 de mayo está muy cerca, y por este motivo los candidatos a la alcaldía se han lanzado a la carrera. El primero en ello ha sido al actual alcalde y candidato socialista, Óscar Puente, que este sábado se sacó de la chistera un proyecto de aquapark para Valladolid y para toda Castilla y León que se ha convertido en el centro de todos los comentarios.

Este domingo, y a través de su cuenta de Twitter (como no), Puente ha ofrecido más pistas de este futuro proyecto que consistirá en ofrecer el suelo de la zona de Pinar de Jalón, donde se iba a hacer la fallida Ciudad deportiva del Real Valladolid, para un macro complejo con el agua como protagonista. Pues bien, el alcalde ha descrito que las características de la parcela de Pinar de Jalón, que no se adaptaban al proyecto de ciudad deportiva, en este caso sí “son idóneas” para el futuro aquapark. “Nos van a servir para aprovechar los relieves que pueden generarse con el movimiento de tierras que hace falta para construirlo”.

Puente ha puesto algunas instalaciones que pueden servir de ejemplo para la de Valladolid. Brandemburgo(Alemania), Alpamare (Suiza), Zator (Polonia), Las Landas (Francia) o Logroño. Todas instalaciones en clima subtropical. Para adelantar que la idea, después de hablar con el inversor privado, es que sea tanto de interior como de exterior.

Además ha desvelado que “en el proceso de elaboración de nuestra propuesta manejamos muchas opciones. Al final nos inclinamos por las que respetaban mejor la identidad de la parcela y del entorno. Y apostaban por la vegetación autóctona. Aquí algunas de las descartadas”. Y ha mostrado algunas imágenes de proyectos que no han sido de su agrado.

Críticas al proyecto

Como es lógico, a los usuarios de la red social les han surgido dudas sobre el proyecto. Y es así donde el regidor está dando explicaciones a su manera. Uno de ellos preguntaba si en plena sequía “¿de dónde vendrá el agua necesaria para el proyecto?”. Su contestación ha sido: “Un aquapark no es más que un complejo de piscinas. El agua se recicla y reutiliza, no entiendo esas preguntas la verdad”.

Además, un vecino del Pinar de Jalón le ha planteado los problemas que puede acarrear construir en la zona, sobre todo por los problemas de acceso. “El problema es que dudo mucho, como he leído, que tengamos accesos adecuados. Solo hay una salida y entrada y hay horas punta en las que se bloquea. Habría que estudiar con Adif la apertura del paso hacia Renault por el túnel”. Un comentario que no ha sido del gusto de Puente que ha contestado “Cuánta sabiduría en tuiter desaprovechada”.

"Mi equipo de gobierno defiende la gestión pública de los servicios públicos, pero hay algunos servicios que no es necesario que sean gestionados directamente por el Ayuntamiento. Lo hemos visto con los centros deportivos de la ciudad, y esta es una parcela ideal para ofrecerla en concesión a alguien que desarrolle en ella un ‘proyecto de agua’ para un proyecto de ocio vinculado al agua, que dará servicio no sólo a Valladolid, una ciudad en la que los veranos son cada vez más largos, sino a todo Castilla y León, que no cuenta con una instalación de estas características”, ha explicado el alcalde en una nota de prensa.

