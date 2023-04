El alcalde de Valladolid anuncia un gran parque acuático que atraerá visitantes de toda la España de interior

Tal y como ha anunciado Óscar Puente en la mañana de este sábado, el Ayuntamiento de Valladolid va a desarrollar un parque acuático en el barrio de Pinar de Jalón capaz de dar servicio a toda Castilla y León.

Este se va a construir en una parcela de titularidad municipal de aproximadamente 30 hectáreas de superficie que, además, está perfectamente comunicada con la ronda interior VA-20. La misma parcela que el Real Valladolid descartó para instalar la ciudad deportiva del equipo, la cual, finalmente, va a ser construida en las inmediaciones del estado José Zorrilla.

Sin embargo, la tipología del terreno y su ubicación resulta ideal para la implantación de este tipo de dotación, la cual supondrá un impulso para el barrio de Pinar de Jalón.

Según aclaran desde la formación municipal, el resultado va a ser "una infraestructura de ocio única en la ciudad y también en la Comunidad" que, al parecer, no va a ser de gestión pública.

Óscar Puente anuncia un parque acuático en Valladolid Óscar Puente

“Mi equipo de gobierno defiende la gestión pública de los servicios públicos, pero hay algunos servicios que no es necesario que sean gestionados directamente por el Ayuntamiento. Lo hemos visto con los centros deportivos de la ciudad, y esta es una parcela ideal para ofrecerla en concesión a alguien que desarrolle en ella un ‘proyecto de agua’ para un proyecto de ocio vinculado al agua, que dará servicio no sólo a Valladolid, una ciudad en la que los veranos son cada vez más largos, sino a todo Castilla y León, que no cuenta con una instalación de estas características”, ha explicado el alcalde.

Y es que, esta iniciativa forma parte del programa electoral del PSOE, Valladolid, mejor que nunca, a través del cual la formación pretende transformar la ciudad. Este será presentado públicamente en los días previos al inicio oficial de la campaña electoral.

Sigue los temas que te interesan