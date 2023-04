Los soldados que luchan contra el drama del Párkinson piden más neurólogos: “Los que hay se matan a trabajar”

La Organización Mundial de la Salud declaró en el año 1997 el 11 de abril como Día Mundial del Parkinson. Todo ello coincidiendo con el aniversario del nacimiento del neurólogo británico James Parkinson. Él, en el año 1817, describió lo que por aquel entonces se llamó Parálisis Agitante y que hoy en día se conoce como Enfermedad de Parkinson.

En la mañana de este martes, 11 de abril, la Asociación de Parkinson de Valladolid (APARVAL) ha celebrado este día y su presidente Carlos Rodríguez, ha hecho alguna reivindicación pidiendo a las administraciones más ayudas y también aumentar el número de neurólogos para que las citas no se espacien tanto en el tiempo.

“Desde nuestra asociación damos todo lo que necesita un paciente de Parkinson una vez se le diagnostica la enfermedad. El tema psicológico es fundamental ya que en el primer momento te quedas parado. También ofrecemos información administrativa de todo tipo para solicitar ayudas y demás”, ha asegurado el presidente de APARVAL ante los medios de comunicación antes del acto de celebración en esta fecha marcada en el calendario.

El número de pacientes crece de forma notable. Desde la asociación vallisoletana reciben, de manera semanal, 180 pacientes. En Valladolid se estima que hay un total de 2.000 pacientes que luchan contra una enfermedad dura tanto para el que la sufre como para los familiares que tiene a su alrededor.

“Las administraciones siempre pueden apoyar más. Nosotros nos estamos autoabasteciendo económicamente a costa de que las terapias son pagadas por los pacientes. Algo que no es fácil ya que en su mayoría son mayores la pensión es la que es. No podemos pensar en subvenciones que no llegan”, añade Carlos Rodríguez.

Cuentan con 11 trabajadores en su centro ubicado en la calle Reja de la ciudad del Pisuerga y gastan 200.000 euros en nóminas, seguridad social y en mantener el edificio. “Siempre queremos más subvenciones”, añade el presidente de la asociación vallisoletana.

“Solicitamos a la administración competente en materia de Sanidad y Neurología tener más neurólogos. Los que hay se están matando a trabajar. Tenemos cita de seis a ocho meses. Estamos un poco abandonados en este sentido”, ha explicado.

Un Carlos Rodríguez que también sufre la enfermedad. A él se la diagnosticaron cuando sólo tenía 42 años. Asegura que la investigación está avanzando a muy buen ritmo. También solicita a las administraciones más apoyo a la hora de recibir la atención psicológica por parte de los pacientes.

Puente también da un toque de atención a las administraciones

Al acto han asistidos diversos concejales que forman el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid y también el alcalde de la ciudad, Óscar Puente que ha querido apoyar a la asociación este 11 de abril.

“Como en todas las ocasiones quiero hacer un llamamiento a la sensibilidad colectiva y pedir a las administraciones que tienen competencias en materia sanitaria y de investigación para que pongan los medios y acabemos con la enfermedad o consigamos paliar las consecuencias que tiene que son bastante graves y discapacitantes en casos”, ha finalizado el primer edil.

