Una gestión con "aciertos y errores" y desbloquear el convenio colectivo como tema pendiente: el adiós de Álvaro Fernández a Auvasa

El gerente de Auvasa, Álvaro Fernández, cesaba este martes. Tras tres años y medio en el cargo, ha decidido marcharse por "motivos personales". Su residencia actual está en Madrid y afirma que lo que quiere es estar con su familia y "descansar".

En su despedida, ante los medios de comunicación, ha agradecido las palabras que el concejal de Movilidad, Luis Vélez, le dedicaba. En ellas decía que: "Solo tengo palabras de agradecimiento por cómo lo ha hecho, su cercanía con todo el mundo y por formar un equipo profesional y humano".

Para Álvaro ha sido un placer "contribuir" a un proyecto de "ciudad, movilidad" que siempre ha "atraído" su atención". El hasta ahora gerente de Auvasa reconocía que se han hecho cosas "importantes" durante este tiempo dentro del proyecto de movilidad. "Lo hemos convertido en una empresa más allá de los autobuses, creo que era una parte importante de los cambios que hemos hecho", afirma.

Una gestión en la que ha habido "aciertos y errores". La espinita que Álvaro se lleva es "firmar un convenio colectivo": "Donde yo he fallado, lo hicieron otros anteriormente. Soy el tercer o cuarto gerente que no lo consigue. Yo lo vivo como un fracaso, pero creo que en una negociación siempre hay dos partes". Un aspecto en el que ha hecho "autocrítica" pero ha matizado que ha cambiado "el gerente, la abogada y directiva" y hay "señores" que desde que se sentaron en la mesa "no ha habido ningún convenio colectivo". En este sentido, Fernández expresaba: "Que cada uno saque sus conclusiones. Nosotros hemos intentado hacer un proyecto de empresa atractivo".

Algunos de los aspectos que ha puesto en alza es "la inversión en mejoras", así como lograr la "mayor consolidación de empleos fijos". Álvaro ha incidido en que Auvasa es una sociedad anónima cuyos accionistas "son los ciudadanos". Por ello, él se sentaba en la mesa para "defenderlos". "La ciudadanía se esfuerza por dar los medios económicos para que Auvasa pueda desempeñar su función y ellos se merecen que se mejore el servicio", apostillaba.

Finalizaba dedicándole unas palabras a su sustituto, José Alfonso Gálvez. Uno de sus "logros personales" es saber que se puede "marchar dejando la empresa en manos de una persona que tiene una capacidad humana y profesional extraordinaria". Y subrayaba que le da "tres vueltas".

Álvaro Fernández, José Alfonso Gálvez y Luis Vélez en el Ayuntamiento de Valladolid

Gálvez, por su parte, ha querido agradecer la confianza. Afirma que su objetivo es darle "continuidad al proyecto que ha liderado Álvaro" a quien tilda de una "referencia para la ciudad y a nivel internacional". Asegura que aún queda "mucho camino por hacer" y hay "muchos retos por delante".

La renovación tecnológica, a su juicio, ha sido uno de los "logros" que ha logrado el exgerente en los últimos meses. Ahora busca un "salto en la calidad del servicio". Respecto a esa negociación colectiva, afirma que es un aspecto que la gerencia lleva "intrínseco". El próximo lunes tiene una convocatoria en el Serla para "desbloquear la situación e intentar ser constructivos para llegar a un acuerdo necesario".

"Hay que sentarse, ver los puntos de encuentro y construir aquellos donde hay mayor desencuentro. Sacar los horarios del convenio es el escollo principal", finalizaba.

El "fichaje estrella" de Óscar Puente

Desde el Partido Popular de Valladolid se han pronunciado ante el que llegó como "fichaje estrella" de Óscar Puente y se ha ido "por la puerta de atrás". En sus declaraciones preguntaban: "¿En qué ha beneficiado que sea uno de los reponsables de movilidad?" y cuestionaban que ha recibido "algún varapalo que otro en materia judicial, generando problemas donde no los había".

Los populares lamentan que Valladolid es una ciudad "incomoda" en materia de movilidad. Y a Álvaro Fernández le han señalado por actuar "como un activista político y no pensando en el beneficio de la ciudad". En este sentido, han aseverado que "se va dejando con la ciudad empantanada y a la empresa también".

