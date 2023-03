Las incógnitas de la salida de Álvaro Fernández Heredia de Auvasa

El cese por sorpresa de Álvaro Fernández Heredia como gerente de Auvasa ha suscitado un torrente imparable de cuestiones a responder sobre los motivos de la decisión. El madrileño, que llegó en 2019 procedente de la empresa pública de transportes de la capital como un 'fichaje' estrella del Gobierno de Puente, ha finalizado su etapa en la compañía municipal de transportes ayer martes, 28 de marzo, y lo ha hecho desatando todo un reguero de incógnitas sobre los motivos reales de la decisión.

Fernández Heredia ha sido el gran propulsor del cambio de la movilidad integral en la ciudad. Una modificación que ha traído, eso sí, muchas de las críticas por parte de la sociedad vallisoletana y el Partido Popular, que directamente ha solicitado su dimisión en más de una ocasión, al considerarle el responsable del "caos circulatorio" en la ciudad.

Su mandato también ha estado marcado por un bloqueo en la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la empresa, donde se ha opuesto rotundamente en más de una ocasión a las exigencias de estos a no sacar los nuevos horarios del convenio. Además, cabe destacar que el CTA, sindicato mayoritario en el Comité de Empresa y principal escollo a las exigencias de Auvasa para sí hacerlo, ha aumentado su representación en las últimas elecciones sindicales pasando de los cinco delegados a los ocho.

[Álvaro Fernández Heredia cesa como gerente de Auvasa: este será su sustituto]

La salida se produce a dos meses de las elecciones municipales del 28 de mayo. Unos comicios que además lo hacen con la marcha de una de la figura más representativa de un Plan de Movilidad impulsado por el Ayuntamiento que ha cambiado por completo el concepto de esta en la ciudad. Heredia fue el encargado de la ampliación de la gratuidad del transporte público a los menores de 15 años, la renovación de la flota por una más sostenible y apostando por los vehículos eléctricos y de transición, los nuevos carriles bus que, aunque redujeron los tiempos de los viajes por el centro en dos minutos, crearon un desapego entre los vecinos por el colapso de los carriles para turismos adyacentes y el paso de una empresa de autobuses a un operador de movilidad integral, que aglutina a Auvasa, Movasa y Biki.

El propio alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que su salida se produce por un cierre de ciclo, además de por "cuestiones personales", ya que Heredia vive en Madrid y es donde tiene "a toda su familia". Sin embargo, el primer edil también ha mencionado el "escollo" que le quedaba, que era el acuerdo con los trabajadores para la renovación del convenio colectivo y la inclusión al mismo de los nuevos horarios propuestos por el Ayuntamiento.

Es precisamente esa relación entre sindicatos y compañía la que detonó varios episodios de confrontación entre los trabajadores y la gerencia. El propio presidente del Comité, Arturo Barrul, ha reconocido a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León que la relación "no era buena" y que "no había conversaciones" con el exgerente de Auvasa "aparte de la negociación".

Una negociación que además nunca fue ni es fácil sacar adelante, ya que, en palabras de Barrul, es "muy difícil hablar con alguien que no quiere hablar contigo". "Es la segunda ocasión que acudimos al Serla no solo para negociar, sino para acordar un calendario de reuniones. En la última, que fue en febrero, la empresa no tuvo a bien acordar ningún calendario. Parece que la impresión que se quiere trasladar a la sociedad es que el Comité no quiere hablar y no es así", matiza.

No obstante, Barrul asegura que no puede concluir que el aumento de representación del CTA, principal valedor de oponerse a sacar los nuevos horarios del convenio, en el Comité de Empresa esté supeditado al cese del gerente de Auvasa. "No podemos concluir que esto fuera un revés para el gerente. Si el gerente se presentaba a las elecciones o avalaba una posición sindical diferente a la de la mayoría del Comité estamos hablando de otra cosa que es muy fea. Se irá por unas cuestiones personales, pero evidentemente en ningún caso relacionadas con una cuestión sindical. Si tuviera algo que ver me parece que no habla bien de nadie", aclara rotundamente.

No obstante, el Comité de Empresa todavía no ha recibido ningún tipo de comunicación oficial al respecto ni ninguna explicación, por lo que tampoco quieren entrar a valorar muy profundamente los hechos a la espera de la celebración del Consejo de Administración de este jueves.

Preguntado por el que previsiblemente será el sustituto de Heredia, José Alfonso Gálvez, hasta ahora jefe de Tráfico de Auvasa, el Comité de Empresa avanza que con él ya tienen una relación porque "muchas de las cosas que tienen que resolver los trabajadores las hacen con él mismo. No es una persona ajena, esperamos que tenga un talante bueno para la negociación y sabemos que es una persona accesible. Siempre que hemos necesitado hablar con él lo hemos podido hacer sin ningún tipo de problema", zanja Barrul.

El principal partido de la oposición, el PP, ha sido el gran abanderado para cargar contra Fernández Heredia, a quien consideran "como principal impulsor y responsable" de la situación que tantas críticas ha desatado en los últimos años en lo que a movilidad se refiere.

De esta manera, Álvaro Fernández Heredia, una figura siempre en el entredicho y que percibía más de 80.000 euros anuales por desempeñar su puesto, abandona uno de los buques insignia del Ayuntamiento de Valladolid en su gestión municipal y lo hace con muchas incógnitas sobre su salida por "motivos personales" de forma sorpresiva y a dos meses de los comicios municipales.

