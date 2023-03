Alquileres por solo 250 euros: casas a precio de ganga para los jóvenes de Valladolid

El problema del alquiler de viviendas se ha convertido en el gran lastre para los jóvenes de Castilla y León y del resto de país. Precios desorbitados y demasiados impedimentos para alquilarlo. Tener una vivienda se ha convertido en un bien inaccesible que, además, forma parte de un círculo vicioso, si no hay trabajo, no hay nómina, si no hay nómina, no hay alquiler. Este pasado lunes la Junta presentó el programa Tuya, donde habrá ayudas a la compra y el alquiler.

Así, los expertos recomiendan que en al arrendamiento de una vivienda no se destine más del 30% del sueldo. Desde este prisma, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un programa de alquiler social en Valladolid con viviendas para alquilar por 250 euros o de 268 euros si llevan trastero. Ocho portales están en la zona del Puente Colgante, en el antiguo cuartel, en concreto los números 52, 54 y 56; el 18 y el 20 de la avenida Reyes Católicos y en la calle Juan Sebastián Elcano 1, 3 y 5. El bloque es del año 1949, y hasta hace casi diez años se ha usado como casa cuartel de la Guardia Civil en la capital vallisoletana. Todo ello dentro de un programa de desarrollo sostenible (ODS) que exige que la promoción pública atienda a los requisitos de eficiencia energética y de accesibilidad universal.

Bien es cierto que se trata de un antiguo proyecto del que ya informó EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León en plena pandemia, allá por noviembre de 2020. Fue declarado en situación de ruina por el Ayuntamiento de Valladolid debido al deterioro general que sufría y a las patologías existentes, principalmente de habitabilidad general y estructural. En su día se habló de un plazo de 20 meses, pero no ha podido ser así.

En concreto, la rehabilitación del edificio existente en la zona de Puente Colgante de la ciudad del Pisuerga. Aquí son 63 viviendas destinadas al alquiler cuyo precio de cada vivienda consta de 2 conceptos: El precio por metro cuadrado de superficie útil/mes que se fija en 3,59 euros/m2 en vivienda y 2,15 €/m2 en anejos. Es decir, para una vivienda tipo de 70 m2 y un trastero de 8 metros cuadrados seria 251,30 euros la vivienda y 17,20 más el trastero, un total de 268,50 euros, cerca de 400 euros menos que el precio desorbitado al que se encuentra ahora mismo el mercado. 48 viviendas tienen tres dormitorios, 11 cuentan con dos habitaciones para dormir y cuatro serán viviendas accesibles, además tres se han reservado para obra social con diferentes asociaciones. Eso sí, como es lógico, fuera de este precio estarían los gastos de comunidad, seguros, mantenimientos de instalaciones, consumos, etc.

Antiguo cuartel de la Guardia Civil

En estos momentos las casas se encuentran en rehabilitación y según informan a este periódico desde la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, O.T y U está siendo reformada con todo tipo de detalles. Por ejemplo, con refuerzo de vigas y forjados con subestructuras metálicas, una estructura con aislamiento, fachadas de muro de ladrillo macizo. La cubierta con tabiquería seca con aislamiento de lana de roca intermedio de 70 mm y con placas de escayola a ambos lados Además, la forma de energía es la caldera común de pellets, con calefacción de suelo radiante y con contadores individuales de ACS y calefacción

El proceso de selección

Todavía no hay selección de inquilinos porque está en elaboración la orden de adjudicación. Cuando esté terminada se publicará y se anunciará que se abre el plazo de solicitudes. Para optar al alquiler hay que estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda de la Junta de Castilla y León.

Las obras están previstas que se terminen el 4 de julio de este año y se estima en un plazo no menor de 3 meses posterior a esa fecha para disponer de toda la documentación de terminación real del contrato de obras (recepción de la misma, comprobación de instalaciones, liquidación de la obra, etc.) Así, la entrega de llaves se realizará en cuanto esté toda la documentación anterior y exista ya lista definitiva de los inquilinos.

Desgraciadamente no hay más procesos de este tipo en Castilla y León para el futuro, ya que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, según confirman fuentes del departamento, dispone de muy pocos edificios de viviendas para rehabilitar. Otros similares se están estudiando y se irán rehabilitando según la disponibilidad económica. En el caso de este proyecto vallisoletano comenzó con más de 7 millones de presupuesto y se ha ido encareciendo con el paso de los meses al comprobar las reformas que había que hacer.

