El plan de un pueblo vallisoletano de 48 habitantes para ganar vida

San Pelayo cuenta en la actualidad con un total de 48 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es un municipio de la provincia de Valladolid que se ubica a unos 33 kilómetros de la capital, en la más profunda Castilla, y dentro de la comarca de los Montes Torozos. Es uno de los pueblos más pequeños de la provincia pucelana.

Cuenta con unos columpios que los colocó la actual alcaldesa con el fin de que los niños se divirtieran en el pueblo. También con una ermita y una de las pocas fuentes monumentales de la provincia. Llama la atención que, pese a todo, su media de edad no es de las más altas de la provincia de Valladolid situándose en los 52,5 años. Lejos de los 67 de Villavicencio de los Caballeros, el más viejo de todos en el territorio vallisoletano.

La alcaldesa de esta localidad es Virginia Hernández. A sus 34 años suma casi 8 al frente del Ayuntamiento. Dos legislaturas. Serán sus últimos meses con el bastón de mando ya que no se presentará a las elecciones del próximo 28 de mayo pero conserva la ilusión, hasta el final, por dar vida a su pueblo.

Para ello, San Pelayo subastará, en los próximos días, tres parcelas para la construcción de vivienda en el lugar. Se trata de una medida, como aseguran desde el consistorio, que busca fijar población debido a la alta demanda de nuevos pobladores y a la inexistente oferta pública de vivienda en el municipio.

“La idea surge porque lejos de lo que se piensa y se cree, hemos recibido un goteo constante de llamadas y de correos electrónicos de gente que quería venirse a vivir a San Pelayo. De hecho, se han asentado dos familias nuevas en nuestro pueblo en sendas viviendas que estaban cerradas pero que finalmente fueron vendidas”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Virginia Hernández.

Ahora, la alcaldesa nos cuenta que, al carecer en el lugar de vivienda pública, sacan a subasta tres parcelas ya urbanizadas de 441, 451 y 490 metros, cuyo precio de salida es de 4.960, 5.075 y 5.510 euros respectivamente. El consistorio ha limpiado esta zona, la calle de Las Casas Nuevas, dotándolas de agua y luz para ganar población.

Cualquier persona podrá presentar oferta por una, dos o las tres parcelas. Los únicos requisitos, una vez adquirida la titularidad de la parcela, serán haber presentado proyecto de obra en un tiempo inferior a dos años y haber construido la vivienda en un plazo máximo de tres, desde la autorización de la misma. Además, podrán instalarse también viviendas prefabricadas. El pliego de condiciones especifica que dichas parcelas deben destinarse, única y exclusivamente, a la construcción de viviendas. Los bienes enajenados, siempre que no se cumpla con este aspecto, se revertirán al Ayuntamiento.

El anuncio ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y el límite para presentar ofertas finaliza el lunes, 3 de abril. La alcaldesa asegura que ya han llamado cuatro familias para interesarse por las mismas.

“Nuestro objetivo pasa por asentar población. Que vengan familias nuevas. Nuestro objetivo pasa por ofrecerles todo tipo de facilidades. Queremos que se asienten en San Pelayo. Si la Ley nos lo hubiera permitido, habríamos fijado la venta de dichas parcelas en un euro. No buscamos el lucro, intentamos que nuestro pueblo tenga vida”, asegura la alcaldesa.

Da igual que la casa sea prefabricada. No quieren merenderos, eso sí. El uso tiene que ser habitacional. Aunque, no se les puede obligar a vivir allí durante todo el año. Si un matrimonio mayor construye su casa allí, por ejemplo, para tener su huerto y demás aunque vivan en verano y los fines de semana, también es positivo. Genera que hasta allí se desplacen también sus nietos, que darán vida al municipio y que facilitará que se tomen un refresco, por ejemplo, en el Teleclub de la localidad. Todos ganan.

“En nuestro pueblo se vive bien. Lo haríamos mejor si tuviéramos más servicios. Es un municipio pequeño en el que se puede vivir con tranquilidad. Estamos conectados con Valladolid, a 30 minutos, y con Medina de Rioseco o Tordesillas, a quince. Eso es positivo”, añade la alcaldesa.

En la actualidad cuentan con consultorio médico, con un bibliobús, con un autobús a la demanda, tres días a la semana. Con ese Teleclub gestionado por la asociación del pueblo y con el cajero automático que llega una vez al mes.

“La gente joven no puede vivir en los pueblos. No hay vivienda en el mundo rural. Las que hay están cerradas o tienen precios desorbitados que gente de corta edad no puede afrontar por tener salarios precarios y muy bajos”, añade Hernández.

La alcaldesa de San Pelayo vuelve a lanzar un mensaje a los dirigentes de las administraciones públicas para incrementar esa oferta de vivienda pública porque el mundo rural “tiene un gran futuro” y las grandes ciudades “contarán con graves problemas de contaminación en unos años”, lo que provocará que sean muchos los que quieran establecer su proyecto de vida en un pueblo.

“Nuestros dirigentes no miran en términos de sostenibilidad, sino en términos económicos. El mundo rural tiene mucho futuro, pero hay que hacer una gran apuesta política por conseguir que se mantenga”, finaliza la alcaldesa.

San Pelayo tiene un plan para ganar vida. Esas tres parcelas para que las familias que quieran se asienten en un lugar con mucha historia.

